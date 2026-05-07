Tragedia y Lujo en el MV Hondius: El Crucero Polar Marcado por el Hantavirus

Un análisis detallado sobre el MV Hondius, el buque de Clase Polar 6 que enfrentó un brote mortal de hantavirus durante una expedición de lujo.

El MV Hondius se presenta ante el mundo como una obra maestra de la ingeniería naval, siendo el primer buque registrado de Clase Polar 6, diseñado meticulosamente por Oceanwide Expeditions para conquistar los entornos más hostiles del planeta.

Botado en el año 2019, este crucero de 107 metros de longitud no es simplemente un medio de transporte, sino una herramienta de exploración científica y turística. Sin embargo, una de sus travesías más ambiciosas terminó en tragedia. El 20 de marzo, la embarcación partió desde el puerto de Ushuaia con el objetivo de completar un viaje épico de 42 días.

El itinerario prometía una experiencia transformadora, incluyendo una travesía de ida y vuelta a la Antártida, el surco de las gélidas aguas del Océano Atlántico Sur, la visita a las remotas islas Georgias del Sur y una parada en Santa Helena. Pero el destino tenía otros planes.

Al cruzar el ecuador, cuando la meta parecía cercana y el desembarco en Praia, la capital de Cabo Verde, estaba a la vuelta de la esquina, un brote inesperado de hantavirus se propagó a bordo. Lo que comenzó como el viaje de sus vidas para muchos pasajeros se convirtió en una pesadilla sanitaria que se cobró la vida de tres personas, transformando la atmósfera de lujo en un escenario de duelo y miedo.

El buque fue rechazado en su destino final y se vio obligado a desviarse hacia las Islas Canarias para desembarcar a los sobrevivientes. En cuanto a sus instalaciones, el MV Hondius es una embarcación de cuatro estrellas que combina la funcionalidad de un barco de expedición con el confort de un hotel de alta gama. Cuenta con 80 habitaciones diseñadas con detalles modernos, permitiendo albergar hasta 170 personas entre tripulación y pasajeros.

Para aquellos que buscan la contemplación, el barco ofrece un amplio salón de observación equipado con cómodos sillones y una sala de conferencias independiente, ideal para las charlas educativas que caracterizan estas travesías. En la cubierta, existen espacios versátiles destinados a presentaciones y reuniones. La gastronomía es otro de los puntos fuertes, con un régimen de pensión completa que incluye aperitivos, café y té en un comedor espacioso.

Según declaraciones de Jake Rosmarin, un influencer de viajes que vivió en carne propia la angustia de quedar varado durante el brote, este no es un crucero tradicional, sino una expedición íntima. El equipamiento técnico es impresionante, contando con dos pasarelas independientes para el despliegue rápido de lanchas y una plataforma interior para actividades como el kayak.

Además, la empresa organiza salidas de camping, montañismo y buceo en diversas escalas. Un detalle distintivo es el taller de astronomía, donde se enseña a los viajeros a navegar utilizando un sextante y a admirar el cielo polar. Aunque dispone de minicine y bar, la empresa aclara con honestidad que el buque no cuenta con gimnasio, un detalle que consideran relevante mencionar.

El acceso a estas experiencias está reservado para una élite económica, dado que los precios son prohibitivos para el ciudadano promedio. La organización recomienda reservar con hasta 18 meses de antelación, reflejando la alta demanda de estas rutas exclusivas. Los costos varían según el tramo, pero la expedición completa desde Ushuaia hasta Cabo Verde, con una duración de 42 días, alcanza cifras astronómicas.

Quienes buscan el máximo lujo pueden optar por paquetes de hasta 25.600 dólares, que incluyen la privacidad de un balcón propio para observar los paisajes australes. Para quienes cuentan con un presupuesto más ajustado, existe una opción económica que supera los 14.000 dólares, la cual implica compartir habitación con otras tres personas y sustituir el balcón por un clásico ojo de buey, aunque manteniendo el acceso a baño y ducha privados.

Más allá del lujo, la compañía hace hincapié en su compromiso ecológico, afirmando que el buque, que navega bajo bandera de los Países Bajos, es uno de los más respetuosos con el medio ambiente en los mares polares. Para lograrlo, utilizan iluminación LED, calefacción a vapor y lubricantes biodegradables, además de sistemas de gestión energética que reducen la emisión de CO2. Irónicamente, a pesar de los miles de dólares invertidos, la conectividad es un punto débil.

El internet es limitado, con una cuota gratuita de 15 GB diarios, obligando a los pasajeros a pagar sumas adicionales, como 25 euros por 5 GB extras, si desean mantenerse comunicados con el mundo exterior durante su aislamiento en los confines del globo





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