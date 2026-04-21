Tragedia vial en la Autopista Buenos Aires-La Plata deja un joven fallecido

Un joven de 24 años murió tras accidentarse en una caravana de motos en el kilómetro 35,5 de la Autopista Buenos Aires-La Plata. La Justicia investiga las causas mientras se analiza el historial de incidentes en esta vía.

La Autopista Buenos Aires-La Plata fue escenario de un suceso lamentable durante el último fin de semana, cuando un joven de 24 años identificado como Ariel Federico Bellena perdió la vida tras un violento accidente mientras participaba en una caravana de motocicletas. El siniestro ocurrió específicamente a la altura del kilómetro 35,5, en un tramo que conecta diversas localidades con la capital bonaerense.

Bellena circulaba en una motocicleta Motomel S2 150 en compañía de una mujer de 21 años, quien afortunadamente resultó ilesa a pesar de la gravedad del episodio. Según las primeras investigaciones, el accidente se originó cuando el grupo de motociclistas que lideraba la marcha disminuyó su velocidad de manera brusca e inesperada, lo que generó un efecto dominó que desestabilizó al joven, provocando que saliera despedido de la cinta asfáltica y terminara en un zanjón lateral. Las pericias posteriores confirmaron que el motociclista no llevaba puesto el casco de seguridad, un factor determinante en el desenlace fatal, ya que el impacto contra el suelo le ocasionó la muerte en el acto antes de que el personal médico pudiera brindarle asistencia alguna. El incidente quedó registrado en un video grabado por otro participante de la caravana que venía más atrás, cuyas imágenes son ahora una pieza fundamental para la Justicia. El caso ha sido caratulado como homicidio culposo y se encuentra bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción número 7, con el respaldo del Departamento Judicial de Quilmes. Las autoridades trabajan arduamente para reconstruir la secuencia completa del evento y evaluar posibles responsabilidades legales entre los otros conductores involucrados. Este trágico suceso no solo enlutó a la comunidad, sino que también alteró el flujo vehicular durante varias horas, generando una congestión masiva en una de las vías más transitadas de la región. El tráfico se vio restringido, complicando el desplazamiento de cientos de automovilistas que transitaban por la zona durante el domingo, lo que obligó a desplegar operativos de emergencia para gestionar la seguridad vial y realizar las tareas de peritaje correspondientes en medio de una gran conmoción social. Este accidente se suma a un historial preocupante de incidentes registrados en la misma autopista en meses recientes. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, un camión perdió el control cerca del kilómetro 23,5, a la altura de Ezpeleta, quedando incrustado sobre el separador central de la ruta y bloqueando gran parte de la calzada. En aquella ocasión, el derrame de combustible sobre el asfalto obligó a realizar tareas intensas de limpieza y prevención para evitar nuevos accidentes. Asimismo, la Autopista Buenos Aires-La Plata ha sido frecuentemente afectada por cortes de circulación y manifestaciones sociales, como la ocurrida en julio del año anterior, cuando un piquete a la altura del kilómetro 6,5 provocó un caos absoluto en ambos sentidos durante el inicio de las vacaciones de invierno. Estos eventos demuestran la fragilidad de la seguridad vial y la importancia de mantener la precaución extrema al transitar, así como la necesidad de fomentar una cultura de prevención y respeto a las normas de tránsito entre todos los usuarios, especialmente en eventos grupales donde el riesgo de colisiones múltiples aumenta considerablemente. Las autoridades continúan vigilantes ante la recurrencia de estos episodios que afectan la movilidad cotidiana de miles de personas en la provincia de Buenos Aires





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