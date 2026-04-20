Tragedia en Villa Crespo: Un anciano muere en un incendio y 16 personas son evacuadas

Un devastador incendio en un edificio de Villa Crespo dejó como saldo un hombre fallecido y 16 personas evacuadas. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

La tranquilidad del barrio porteño de Villa Crespo se vio drásticamente interrumpida durante las primeras horas de este lunes, cuando un voraz incendio consumió una vivienda ubicada en el último piso de un edificio de tres plantas.

El siniestro, que comenzó aproximadamente a las cinco de la mañana en la intersección de las calles Ramírez de Velasco y Acevedo, culminó en una tragedia humana tras confirmarse el fallecimiento de un hombre de 75 años, quien residía en el inmueble donde se originó el fuego. Los equipos de emergencia, incluyendo varias dotaciones de los Bomberos de la Ciudad, llegaron al lugar alertados por los desesperados llamados de los residentes, quienes tuvieron que autoevacuarse de inmediato para salvar sus vidas mientras las llamas avanzaban rápidamente por la estructura. La magnitud del incendio obligó a un despliegue operativo de gran envergadura que mantuvo a los equipos de rescate trabajando durante horas bajo condiciones extremas. Según los primeros informes recabados por fuentes policiales y de seguridad, la tarea de los bomberos fue extremadamente compleja debido a las condiciones del interior del departamento. Al lograr acceder a la unidad siniestrada, los agentes se encontraron con una acumulación desmedida de residuos, papeles y objetos diversos que funcionaron como combustible, facilitando la propagación acelerada del fuego y creando un escenario difícil de controlar. Este factor, conocido técnicamente como síndrome de acumulación, no solo aceleró la expansión de las llamas sino que también dificultó significativamente las maniobras de entrada y rescate. Lamentablemente, cuando los profesionales finalmente pudieron ingresar al área principal, confirmaron que el propietario, un jubilado de avanzada edad, ya no presentaba signos vitales, encontrándose su cuerpo completamente carbonizado por la intensidad de la combustión interna. En paralelo a la dramática búsqueda en el foco del incendio, el operativo permitió salvaguardar la integridad de otros 16 vecinos, entre ellos 15 adultos y un menor de edad, quienes fueron evacuados de manera preventiva y puestos a resguardo por el personal del SAME. Aunque los vecinos fueron retirados a tiempo y no presentaron heridas graves, el impacto emocional y la incertidumbre sobre el estado de sus viviendas persistieron durante gran parte de la mañana. Actualmente, la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, bajo la supervisión de Juan Pedro Zoni, ha tomado intervención en el caso para esclarecer los hechos. Mientras tanto, la División Siniestros de la Policía de la Ciudad permanece trabajando en el sitio realizando pericias minuciosas que permitan determinar si el origen del fuego fue accidental, técnico o si existió alguna otra circunstancia que desencadenó este fatal desenlace, mientras los vecinos esperan conocer si podrán retomar la normalidad en sus hogares una vez que las autoridades competentes aseguren la estructura del edificio





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