Tragedia en Ullum: futbolista de 29 años muere electrocutado en su casa tras reparar cortadora de fiambre

Un hombre de 29 años, futbolista y dueño de un kiosco, falleció tras recibir una descarga eléctrica al intentar reparar una maquina en su hogar, donde se encontré una falla en installation eléctrica, incluyendo conexiones clandestinas

Un futbolista y comerciante de 29 años perdió la vida en la tarde de un lunes en Ullum, San Juan , tras recibir una descarga eléctrica mientras intentaba reparar una cortadora de fiambre en su casa ubicada en el asentamiento Villa del Lago.

Tras el trágico suceso, las pericias realizadas en la vivienda revelaron graves irregularidades en la instalación eléctrica, que incluyen una conexión clandestina y cables expuestos sin protección. Según informaron fuentes policiales, el incidente ocurrió alrededor de las 14.30 en una vivienda sobre calle Proyectada. El joven estaba acompañado por su esposa y sus hijos menores cuando decidió revisar la máquina de su kiosco familiar, que dejaba de funcionar correctamente.

Según los testimonios iniciales, desarmó el dispositivo y luego lo conectó a una zapatilla eléctrica en la cocina, momento en el que recibió una descarga de alta tensión. Familiares y vecinos realizaron maniobras de reanimación hasta la llegada de una ambulancia departamental, pero el hombre falleció antes de llegar al Hospital Marcial Quiroga. La investigación está a cargo de la Comisaría 15ª, Policía Científica y el fiscal Sebastián Gómez.

Durante las inspecciones, se detectó que el medidor presentaba fugas de electricidad a tierra, confirmando la presencia de una conexión irregular. Además, los peritos identificaron cables colgando sin protecciones y alimentando equipos en hogares vecinos. Una de las observaciones más llamativas fue que, incluso después de cortar el suministro en el medidor, la casa seguía recibiendo energía.

Debido al grave riesgo, las autoridades ordenaron la interrupción total del servicio eléctrico mientras se profundiza la investigación para determinar las causas exactas del accidente fatal





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