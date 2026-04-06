Tragedia en Tucumán: Tres Muertes por Temporal, Incluyendo a una Pareja Encontrada Abrazada

Un fuerte temporal en Tucumán cobró la vida de tres personas, incluyendo a una pareja que fue hallada sin vida dentro de su auto tras asistir a una boda. La pareja fue encontrada abrazada, un testimonio del vínculo que los unía. El temporal causó inundaciones y anegamientos en toda la provincia.

Ya son tres las víctimas fatales del devastador temporal que azotó la provincia de Tucumán en los últimos días, dejando un rastro de dolor y desolación. Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, fueron hallados sin vida dentro de su automóvil, tras asistir a una boda en Tafí Viejo . La pareja, unida hasta el final, fue encontrada abrazada, un testimonio desgarrador del vínculo que los unía.

Este trágico descubrimiento pone de manifiesto la fuerza implacable de la naturaleza y la fragilidad de la vida. La búsqueda desesperada de la pareja comenzó el sábado por la noche, cuando sus familiares, preocupados por su ausencia, alertaron a las autoridades. Mariano y Solana habían dejado a sus dos hijos pequeños, de 9 meses y 5 años, al cuidado de una niñera, con la expectativa de pasar una noche de celebración y alegría. Asistieron a una boda en el salón Conticello, ubicado sobre la Ruta 9 en el kilómetro 1301, en Tafí Viejo, Tucumán. Las últimas imágenes que se conocen de ellos con vida los muestran felices, disfrutando y bailando con amigos. Tras la fiesta, la pareja se subió a su Nissan Versa blanco, con la intención de regresar a casa y reunirse con sus hijos. Sin embargo, la intensa tormenta, marcada por lluvias torrenciales, anegamientos y condiciones climáticas extremas, cambió trágicamente el rumbo de sus vidas. Decidieron esperar en el interior del vehículo a que la lluvia amainara, enviando un mensaje a sus familiares en la madrugada del domingo. Ese fue el último contacto que tuvieron con ellos. Desde ese momento, la angustia y la incertidumbre se apoderaron de sus seres queridos, quienes iniciaron una intensa búsqueda. Familiares y amigos utilizaron las redes sociales para difundir mensajes de auxilio, solicitaron ayuda y compartieron fotografías, incluso intentando rastrear la zona con un dron. La denuncia formal se realizó el domingo, y las autoridades activaron un protocolo de búsqueda, emitiendo una alerta a todas las dependencias policiales de la provincia. Finalmente, empleados municipales que participaban en el operativo encontraron el automóvil de la pareja sumergido bajo un puente, dentro de un canal de riego, a unos 400 metros de la Ruta Nacional 9, en la zona de Nueva Italia. Allí, en el interior del vehículo, fueron hallados los cuerpos sin vida de Mariano y Solana, abrazados, un símbolo de amor y unión en medio de la tragedia. La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos y la de Homicidios, intenta determinar las causas exactas del siniestro y las circunstancias que llevaron a esta lamentable pérdida. La fiscalía ordenó que el vehículo fuera confiscado como evidencia





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