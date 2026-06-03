Tragedia en Tierra del Fuego: emotivos mensajes de despedida para el guía y la turista uruguaya fallecidos en el glaciar Vinciguerra

El guía de montaña Emiliano Feidas y la turista uruguaya Abril Melina Marino Pereira murieron tras una caída en el glaciar Vinciguerra. La comunidad montañista y sus seres queridos les rinden homenaje con mensajes conmovedores. El rescate se realizó con apoyo aéreo en condiciones adversas.

La comunidad de montañistas de Tierra del Fuego está de luto tras la trágica muerte del guía Emiliano Feidas y la turista uruguaya Abril Melina Marino Pereira, ocurrida en el glaciar Vinciguerra.

Feidas, un experimentado guía de montaña y apasionado por la naturaleza, era una figura reconocida en Ushuaia por su respeto y conocimiento del terreno. Allegados a él le rindieron homenaje en redes sociales, describiéndolo como un visitante habitual del cerro Martial que recorría los senderos con la admiración de quien entiende profundamente el lugar que habita.

También se destacó su faceta como baterista: un amigo publicó un emotivo mensaje señalando que la vida no les permitió concretar la segunda fecha de ensayo que habían planeado, pero que realizarían el ensayo en su homenaje. Por su parte, Abril Melina Marino Pereira, de 25 años y oriunda de Maldonado, Uruguay, había viajado a Argentina para tomarse unos días de descanso.

Trabajaba como moza en el restaurante Blend del hotel Enjoy Punta del Este, donde era muy querida por compañeros y clientes. Una amiga de la joven relató al noticiero uruguayo Telemundo que Abril era una persona increíble, que ayudaba incluso a quienes acababa de conocer, y que siempre encontraba la forma de alegrar a los demás.

La amiga también contó que Abril había intentado subir esa montaña días antes, pero no pudo debido al clima; decidió volver para intentarlo de nuevo, lo que finalmente la llevó al fatal desenlace. El accidente ocurrió el lunes por la mañana, cuando Feidas y Marino Pereira salieron hacia el glaciar Vinciguerra. La madre del guía alertó a las autoridades al notar que su hijo no regresaba, y el padre realizó la denuncia de paradero.

Los rescatistas de la Comisión de Auxilio de Ushuaia iniciaron el ascenso en condiciones de visibilidad reducida, y hallaron los cuerpos cerca de la 1:15 de la madrugada del martes. Debido a las difíciles condiciones del terreno y el clima adverso, la extracción se realizó con apoyo aéreo. Las autoridades apuntan a que la causa del deceso fue una caída en una zona técnica del recorrido.

La travesía hacia el glaciar Vinciguerra demanda aproximadamente ocho horas de caminata entre ida y vuelta, atravesando sectores de hielo, desniveles pronunciados y terrenos que exigen experiencia y equipamiento adecuado. Apenas dos días antes de esta tragedia, la misma comisión de auxilio había realizado un complejo rescate en el cerro Bonete, donde tres escaladores cayeron unos 50 metros en una zona de difícil acceso, dejando a una persona hospitalizada. Los mensajes de despedida no se hicieron esperar.

Desde cuentas de deportes de montaña locales hasta amigos personales, todos coincidieron en destacar la pasión de Feidas por la montaña y su calidad humana. Por otro lado, la amiga de Abril recordó que la joven se proponía metas y las lograba, y que siempre estaba dispuesta a ayudar. La comunidad uruguaya también expresó su pesar por la pérdida de una vida tan joven y prometedora.

La tragedia ha puesto nuevamente de relieve los riesgos del montañismo en la zona, especialmente en condiciones climáticas cambiantes. Las autoridades reiteran la importancia de contar con guías certificados y equipo adecuado, así como de respetar los pronósticos meteorológicos. Mientras tanto, las familias de las víctimas reciben el apoyo de amigos y desconocidos que se han solidarizado con su dolor. La investigación del accidente continúa para determinar las circunstancias exactas del suceso





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tierra Del Fuego Glaciar Vinciguerra Guía De Montaña Turista Uruguaya Tragedia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un homenaje cargado de emoción: Emilia Mernes fue distinguida en su tierra natalLa cantante entrerriana recibió el reconocimiento como Ciudadana Ilustre de Nogoyá y protagonizó un emotivo encuentro junto a familiares, amigos y seguidores.

Read more »

Tragedia en Tierra del Fuego: un guía local y una turista uruguaya murieron en el glaciar VinciguerraSus cuerpos aparecieron en la parte superior del exigente recorrido. Se estiman que sufrieron una violenta caída.

Read more »

Tragedia en Tierra del Fuego: encuentran los cuerpos de un guía de montaña y una turista uruguayaEl par había emprendido una excursión de 14 kilómetros al glaciar Vinciguerra, en Ushuaia. Los reportaron como desaparecidos el lunes por la noche.

Read more »

Quiénes eran el guía y la turista que murieron en una excursión en un glaciar de UshuaiaEmiliano Feidas y Abril Melina Marino Pereira fueron hallados en la parte superior del Vinciguerra, en la provincia de Tierra del Fuego; las primeras investigaciones señalan que habrían sufrido una caída violenta

Read more »