Tragedia en Teotihuacán: Ataque armado en la pirámide deja un fallecido y varios heridos

Un joven de 27 años abrió fuego en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, asesinando a una turista canadiense y dejando a nueve personas heridas antes de suicidarse en la cima del monumento.

La emblemática Zona Arqueológica de Teotihuacán , uno de los tesoros históricos más visitados de México , fue escenario de una tragedia sin precedentes este lunes, cuando un hombre de 27 años, identificado como Julio César Jasso Ramírez, perpetró un ataque armado que dejó un saldo de una persona fallecida y nueve heridos. El agresor, originario de la Alcaldía Gustavo A.

Madero en la Ciudad de México, escaló una de las imponentes pirámides del recinto y, desde la cúspide, comenzó a disparar de manera indiscriminada contra los turistas que recorrían el sitio arqueológico. Tras sembrar el terror durante varios minutos, el atacante se quitó la vida, dejando a las autoridades y a la sociedad mexicana en un estado de profunda conmoción por la naturaleza violenta y sorpresiva de este evento que alteró la paz de uno de los centros turísticos más importantes del país. El despliegue de seguridad fue inmediato tras los reportes de detonaciones. Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en coordinación con la Guardia Nacional, llegaron al lugar para intentar contener la situación. En el sitio, las autoridades forenses y de la Fiscalía Especializada de Homicidios del Valle de México hallaron más de veinte casquillos calibre 380, un arma blanca y diversos indicios que refuerzan la complejidad del caso. Entre las víctimas fatales se confirmó el deceso de una turista canadiense. Los heridos, trasladados al Hospital General de Axapusco, incluyen ciudadanos de diversas nacionalidades, entre ellos tres colombianos —incluyendo a un menor de seis años—, una mujer canadiense de 26 años con una herida de bala en el tórax, un ciudadano neerlandés de 55 años y un hombre ruso de 42 años. Testigos presenciales describieron escenas de pánico absoluto, relatando cómo los visitantes se arrojaban al suelo mientras intentaban descender apresuradamente de las escalinatas ante el fuego constante del agresor. Investigaciones preliminares revelaron detalles perturbadores sobre la mentalidad del perpetrador. Al momento del tiroteo, Jasso Ramírez vestía una prenda negra con mensajes alusivos a la autodestrucción y portaba una imagen editada con inteligencia artificial donde se le veía posando junto a los autores de la masacre de Columbine. Estos elementos han llevado a las autoridades a indagar si existía una planificación previa o una obsesión con incidentes de violencia extrema. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su pesar por el suceso, asegurando que se mantiene comunicación estrecha con la embajada de Canadá para brindar asistencia consular a las familias de las víctimas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa realizando los protocolos periciales necesarios para esclarecer las circunstancias totales de este crimen y determinar las motivaciones exactas detrás de este ataque que ha puesto en tela de juicio los protocolos de seguridad en los sitios turísticos de alto impacto en el territorio mexicano, dejando una herida profunda en la comunidad internacional y en los trabajadores del sector turístico de Teotihuacán





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