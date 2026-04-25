Tragedia en Temperley: Asesinan a un estudiante que volvía de la universidad

Agustín Rivero, de 21 años, fue baleado y asesinado mientras regresaba a su casa en el barrio San José de Temperley. El hecho ha generado conmoción e indignación en la comunidad, que exige justicia y mayor seguridad.

La comunidad de San José en Temperley está devastada por el trágico asesinato de Agustín Rivero, un joven de 21 años que fue baleado mientras regresaba de la universidad.

El incidente ha desatado una ola de indignación y miedo en el barrio, donde los vecinos describen a Agustín como un joven tranquilo, respetuoso y dedicado a sus estudios de despachante de aduana y administración de empresas en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. El ataque ocurrió el viernes por la tarde, cuando Agustín caminaba a pocas cuadras de su casa. Un auto negro se detuvo a su lado y un ladrón armado le exigió sus pertenencias.

Agustín entregó su mochila sin oponer resistencia, pero cuando el asaltante intentó quitarle el celular, el joven intentó escapar. En ese momento, el delincuente disparó, alcanzándolo en el abdomen. A pesar de ser trasladado a una clínica en Banfield, Agustín no pudo sobrevivir. La policía ha detenido a dos sospechosos, Lautaro Ezequiel Silva y Miguel Ángel Silva, mientras que otros dos permanecen prófugos.

El caso se investiga como homicidio criminis causa, lo que podría acarrear prisión perpetua para los responsables. El barrio, conocido por su cercanía y sentido de comunidad, se enfrenta ahora a la realidad de una inseguridad creciente y a la impotencia ante la pérdida de un joven prometedor. Los vecinos expresan su bronca y dolor, exigiendo justicia y mayor presencia policial para prevenir futuros incidentes.

La frase 'Solo volvía de la facultad' resuena como un lamento constante, simbolizando la injusticia y la fragilidad de la vida. La tragedia ha dejado un vacío irreparable en la familia de Agustín, sus amigos y toda la comunidad de Temperley, quienes ahora se preguntan cómo seguir adelante después de semejante pérdida.

La rutina de un estudiante, interrumpida brutalmente por la violencia, ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de abordar la inseguridad y proteger a los jóvenes que simplemente buscan construir un futuro





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