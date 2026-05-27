Tragedia en Santa Irene: un tractor decapita a un hombre de 76 años

Un tractor conducido por un joven de 21 años, con las luces traseras obstruidas por pastura, impactó y decapitó a Atilio Alberto Pallaro, de 76 años, en el paraje Santa Irene. El conductor fue detenido y acusado de homicidio culposo agravado.

Un trágico accidente ocurrió el lunes por la noche en el paraje Santa Irene , en el kilómetro 7.5 de una ruta cercana a la ciudad de Batán.

Allí, un tractor conducido por un joven de 21 años impactó y decapitó a Atilio Alberto Pallaro, un vecino de 76 años que se encontraba en el lugar. El conductor, quien trabajaba como rural, llevaba las luces traseras del vehículo obstruidas por dos rollos de pastura, lo que impidió que advirtiera la presencia de la víctima.

Tras el suceso, fue detenido y trasladado al complejo penitenciario de Batán, donde la Justicia de Garantías convirtió su aprehensión en detención mientras se investiga el caso. La comunidad local expresó su profundo dolor por la pérdida. Amigos y conocidos de Pallaro compartieron mensajes en redes sociales recordándolo como una persona querida. Un antiguo compañero de escuela del Instituto General Alvarado escribió: Muy triste noticia la partida de nuestro Alberto (pescadito) Pallaro.

Q.E. P.D. viejo amigo. Otra mujer que lo conocía comentó: Cuánta tristeza, voy a extrañar tus charlas. Un vecino expresó: Ha sido un verdadero honor haberlo conocido, compartiendo meriendas.

Mi más sentido pésame. Pallaro era padre de cuatro hijos y deja un gran vacío entre quienes lo apreciaban. El joven conductor enfrenta cargos por homicidio culposo agravado por conducción imprudente de vehículo con motor. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los detalles del hecho.

Este triste episodio ha conmocionado a la comunidad de Santa Irene y zonas aledañas, que se encuentra de luto por la repentina muerte de un hombre que, según quienes lo conocían, siempre tenía una palabra amable para todos. El caso pone de relieve la importancia de mantener las condiciones de seguridad vial, incluso en vehículos de trabajo rural, para evitar tragedias como esta





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