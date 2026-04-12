Tragedia en Santa Fe: Familia muere en choque en la Ruta Nacional 34

Una familia de Carlos Pellegrini falleció en un accidente en la Ruta Nacional 34, a la altura de Cañada Rosquín, cuando su camioneta colisionó con un camión. Un niño de 7 años sobrevivió. La Liga de Fútbol San Martín suspendió la fecha en señal de duelo. La ruta 34, nuevamente señalada como peligrosa.

Una familia entera, compuesta por dos adultos y dos niños pequeños, perdió la vida en un devastador accidente de tránsito ocurrido en la provincia de Santa Fe . El fatídico suceso tuvo lugar en la ruta nacional 34, a la altura de la localidad de Cañada Rosquín , cuando la camioneta en la que viajaban las víctimas colisionó frontalmente con un camión.

Los fallecidos, oriundos de la localidad de Carlos Pellegrini, se dirigían a San Martín de las Escobas con el propósito de participar en un torneo de fútbol infantil, un evento que lamentablemente quedó empañado por esta irreparable tragedia. El impacto fue tan violento que causó la muerte instantánea de los cuatro miembros de la familia, sumiendo a la comunidad en un profundo dolor y consternación.\El accidente, que se produjo alrededor de las 10 de la mañana del domingo, en el kilómetro 134 de la ruta, a escasos 24 kilómetros de su destino inicial, dejó una profunda huella en la región. Las autoridades se encuentran investigando las causas del siniestro para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias que llevaron a esta fatal colisión. El único sobreviviente del accidente fue un niño de siete años, quien fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe, donde recibió atención médica inmediata. Afortunadamente, según los informes preliminares de fuentes policiales, el niño se encontraba internado pero fuera de peligro, aunque, obviamente, profundamente afectado por la pérdida de sus seres queridos. Los equipos de emergencia, incluyendo bomberos voluntarios, ambulancias y personal policial, trabajaron arduamente en el lugar del accidente, desplegando un amplio operativo para atender a las víctimas y garantizar la seguridad en la zona. A pesar de la gravedad del impacto, el tránsito se mantuvo de manera asistida, evitando el corte total de la ruta, lo que permitió que la circulación vehicular no se viera completamente interrumpida.\La noticia del trágico accidente causó una profunda conmoción en el ambiente del fútbol infantil del departamento San Martín, donde la familia era muy conocida y apreciada. En señal de duelo y solidaridad, la Liga Departamental de Fútbol San Martín decidió suspender la totalidad de la fecha 6, que estaba programada para ese domingo. La Liga emitió un comunicado oficial expresando su profundo respeto y solidaridad a la familia afectada, a los clubes y a toda la comunidad en este momento de dolor. Clubes, dirigentes, familias y amigos se unieron al gesto, manifestando su apoyo y condolencias a través de redes sociales y mensajes públicos. Este trágico suceso vuelve a poner de manifiesto la peligrosidad de la ruta nacional 34, señalada como una de las más riesgosas de la provincia de Santa Fe, junto a la ruta nacional 11. Según datos del Observatorio Provincial de Seguridad Vial, desde el año 2019 se han registrado 335 muertes en siniestros viales en estas dos rutas, lo que evidencia la urgente necesidad de implementar medidas de seguridad vial más efectivas para prevenir futuras tragedias y proteger la vida de los ciudadanos





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