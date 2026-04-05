Tragedia en Santa Fe: Conductor alcoholizado causa la muerte de dos mujeres en choque

Un conductor bajo los efectos del alcohol provocó un accidente fatal en Santa Fe, cobrando la vida de dos mujeres. Además, se reportan incidentes relacionados con vehículos y seguridad vial en la provincia.

Un trágico incidente conmocionó a la provincia de Santa Fe cuando un conductor en estado de ebriedad provocó un choque que resultó en la muerte de dos mujeres. El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Belgrano y la calle Paraná, en la localidad de Capitán Bermúdez, alrededor de las 9 de la mañana.

Según los informes iniciales, un automóvil conducido por un hombre, de nacionalidad colombiana y residente en Rosario, colisionó violentamente contra una motocicleta en la que se desplazaban las dos víctimas. El test de alcoholemia realizado en el lugar arrojó una graduación de entre 1,8 y 1,94 gramos de alcohol en sangre, un nivel que supera ampliamente el límite establecido por la ley de alcohol cero vigente en la provincia de Santa Fe. La primera víctima, una mujer de 25 años, perdió la vida en el acto debido al impacto. La segunda mujer, cuya identidad no fue confirmada hasta el momento, fue trasladada en estado crítico al Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento poco después como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el accidente. Efectivos de la Comisaría 2ª, el Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) y personal de Planimetría trabajaron en el lugar del siniestro, realizando las pericias correspondientes y recabando evidencias para esclarecer los hechos. Tras la finalización de las tareas, los vehículos involucrados fueron removidos y el tránsito en la zona se normalizó. La fiscalía de turno de San Lorenzo, a cargo del fiscal Aquiles Balbis, está a cargo de la investigación y ha imputado al conductor bajo cargos graves relacionados con el accidente fatal. Se espera que la fiscalía determine la situación procesal del imputado en las próximas horas, mientras se aguardan los resultados finales de la autopsia de la primera víctima y la identificación oficial de la segunda mujer fallecida, para avanzar en la causa y esclarecer completamente los detalles del trágico suceso.\Este lamentable evento trae a la memoria otro incidente ocurrido en la autopista Rosario-Córdoba, aunque con características distintas, que también involucró a un vehículo y resultó en una pérdida de vida. En este caso, un camión Fiat Iveco 180-330, conducido por un hombre, cayó al arroyo Tortugas, a la altura del kilómetro 400 de la autopista, en el departamento Belgrano, a unos 235 kilómetros al sudoeste de la capital santafesina. El accidente ocurrió cuando, por razones aún bajo investigación, el conductor perdió el control del camión y terminó sumergido en el cauce del arroyo. Las autoridades desplegaron rápidamente una grúa de gran porte para intentar rescatar el vehículo y al conductor. Los equipos de emergencia, incluyendo buzos tácticos policiales, trabajaron arduamente utilizando herramientas de rescate vehicular y lograron, tras varias horas de esfuerzo, extraer el camión del agua. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) con jurisdicción en la zona intervino en la investigación para determinar la mecánica del hecho y las circunstancias que llevaron al accidente. Este incidente, si bien diferente en sus circunstancias, pone de relieve la importancia de la prudencia y el cumplimiento de las normas de seguridad vial para prevenir tragedias.\La seguridad vial en la provincia de Santa Fe se ve nuevamente cuestionada por estos hechos. Es imperativo que las autoridades redoblen sus esfuerzos en la prevención de accidentes, aplicando medidas más estrictas para el control del consumo de alcohol y el cumplimiento de las normas de tránsito. La educación vial y la concientización sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol son fundamentales para evitar que situaciones como las ocurridas en Capitán Bermúdez y en la autopista Rosario-Córdoba se repitan. La justicia, por su parte, debe actuar con rigor, aplicando las sanciones correspondientes a los responsables de estos hechos, con el objetivo de enviar un mensaje claro a la sociedad sobre la gravedad de las consecuencias de la imprudencia y el incumplimiento de las leyes. Es necesario que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la responsabilidad que implica conducir un vehículo y de la importancia de respetar las normas de tránsito para proteger la vida de todos los ciudadanos. Estos incidentes sirven como un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida y de la necesidad de adoptar una actitud responsable y respetuosa en las vías públicas. La prevención, la educación y la aplicación rigurosa de la ley son claves para construir una sociedad más segura y evitar que estas tragedias vuelvan a ocurrir. Otros sucesos similares, como el accidente en el puente sobre el río Carcarañá, donde un camión se precipitó, destacan la necesidad de revisar la infraestructura vial y garantizar la seguridad de los conductores





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accidente Santa Fe Alcohol Choque Tránsito Seguridad Vial Fallecidos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tragedia en Matute: Fallece hincha de Alianza Lima previo al clásicoUn hincha de Alianza Lima falleció en el estadio Alejandro Villanueva durante una reunión de aficionados. Las autoridades investigan las causas del suceso, que ocurrió antes del clásico ante Universitario. Los bomberos y el SAMU asistieron a los lesionados. El incidente ha conmocionado al fútbol peruano.

Read more »

Tragedia Aérea en Brasil: Avioneta se Estrelló contra Restaurante, Mueren 4 PersonasUna avioneta se desplomó contra un restaurante en Capao da Canoa, Brasil, cobrando la vida de sus cuatro ocupantes, incluyendo una pareja de empresarios y el piloto. El accidente, captado por cámaras de seguridad, ocurrió poco después del despegue y provocó conmoción en la zona.

Read more »

La furia de Barby Franco con el conductor que provocó su accidente: “Un asesino al volante”La modelo habló a través de sus historias de Instagram después de que se le cruzara una camioneta en contramano en la ruta y terminara causando un choque en cadena.

Read more »

Inhabilitan licencia de conducir a conductor involucrado en accidente vial donde estuvo involucrada Barby FrancoEl Ministerio de Transporte de Buenos Aires inhabilitó preventivamente la licencia de conducir de Roberto Paglioli, el conductor de 85 años responsable del accidente en la Ruta 3 que involucró a Barby Franco y su hija. El conductor intentó escapar y ocultar su edad. La medida busca garantizar la seguridad vial.

Read more »

Conductor ebrio choca contra una casa y atropella a una adolescente en Metán, SaltaUn hombre bajo los efectos del alcohol perdió el control de su vehículo, chocando contra una vivienda y atropellando a una adolescente en Metán, Salta. El incidente fue registrado por cámaras de seguridad y el conductor fue detenido tras intentar escapar.

Read more »

Un conductor borracho chocó una moto y mató a dos mujeres en Santa FeLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »