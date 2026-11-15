Tragedia en Salta: Muerte por insolación de Adrián Pérez y sus hijas

La familia Pérez sufrió una terrible fatalidad en Salta cuando Adrián Pérez y sus tres hijas fallecieron por golpe de calor y deshidratación durante un viaje en ciclomotor por zonas áridas.

La comunidad de Alto La Sierra y María Cristina, dos poblaciones indígenas ubicadas en los extremos de las provincias de Salta y Jujuy, atraviesa un profundo luto tras la muerte de Adrián Pérez, conocido localmente como Pililo, y sus tres hijas menores de ocho, cinco y cuatro años. Los cuerpos fueron hallados el viernes 13 de noviembre en un tramo de camino sin asfaltar, entre los parajes El Azul y El Bragado, a unos 12 kilómetros de Alto La Sierra, tras una trágica jornada marcada por temperaturas de 45 grados y viento norte.

Detalles del viaje fatal

Adrián Pérez, de 24 años, había salido a las 6 de la mañana del viernes 13 de noviembre desde María Cristina, localidad del departamento Ramón Lista, con dirección a Alto La Sierra, en el departamento Rivadavia, para visitar a su familia. El trayecto abarcaba aproximadamente 27 kilómetros por caminos rurales, separando estas dos comunidades que se encuentran cerca de la frontera con Paraguay y a unos 600 kilómetros de sus respectivas capitales provinciales. Pérez utilizaba un ciclomotor nuevo y había planeado realizar dos viajes: primero llevando a sus hijas y luego regresando para buscar a la madre de las niñas, pareja de Pérez.

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Proceso de búsqueda y hallazgo

La búsqueda se complicó por la falta de comunicación inicial; la madre de las niñas envió un mensaje al padre de Adrián, Nicolás Pérez, hacia el mediodía, pero este no pudo escucharlo debido a dificultades para manejar su teléfono móvil. Nicolás recibió el aviso recién al anochecer, cuando regresó a Alto La Sierra, y a las 23 horas acudió al cacique Justiniano Pérez para solicitar ayuda. Justiniano coordinó el despliegue inicial, logrando conseguir vehículos, combustible y apoyo policial, ya que el destacamento local carecía de patrulleros operativos. Los oficiales partieron en camionetas particulares hacia El Azul, donde localizaron primero el ciclomotor abandonado por sus huellas.

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Causas médicas y contexto ambiental

El Ministerio Público Fiscal de Salta, a través del fiscal Gonzalo Ariel Vega, confirmó que el examen cadavérico determinó como causa de deceso el fallo cardiorrespiratorio producto de la insolación y la deshidratación aguda. Las investigaciones sobre el terreno revelaron que Pérez tomó un camino alternativo más corto pero con tramos arenosos. Cuando el ciclomotor sufrió un desperfecto, el padre avanzó un kilómetro empujando la moto con sus hijas en el asiento. En una jornada de calor extremo, la única botella de agua que portaban se agotó rápidamente, obligando a Pérez a intentar aliviar el sufrimiento de las niñas dándoles a beber agua de cardones y chaguar.

Secuencia de los fallecimientos

Los socorristas y testigos reconstruyeron los últimos momentos vitales indicando que Pérez dejó a las menores bajo una sombra mientras intentaba regresar a María Cristina para buscar ayuda, falleciendo en el trayecto. Las niñas intentaron seguirlo caminando; la menor murió a 700 metros de distancia, seguida por las dos hermanas mayores que avanzaron otros 600 metros antes de succumbir. Este hecho ha impactado profundamente a ambas localidades, evidenciando los riesgos inherentes a la movilidad en zonas de alta carestía y condiciones climáticas extremas.