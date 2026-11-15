Tragedia en Salta: fallecen padre y tres hijas tras accidente de moto

Autoridades confirman la muerte de un hombre y sus tres hijas en Salta. La familia pereció por deshidratación y golpe de calor tras un choque en ruta que dejó sin agua.

Las autoridades provinciales de Salta confirmaron la trágica muerte de un hombre adulto y sus tres hijas de ocho, cinco y cuatro años. Las víctimas fueron halladas sin vida en una zona de monte adyacente a un camino secundario, cerca de la localidad de Altos de la Sierra. El suceso se origina en un viaje en motocicleta iniciado desde una población próxima de Formosa.

Hallazgo de los cuerpos en terreno dificultoso

Los exámenes forenses determinaron que la causa de deceso fue paro cardiorrespiratorio derivado de insolación y deshidratación aguda. El padre dejó de tener comunicación con sus familiares y radicó una denuncia oficial por su desaparición. Inmediatamente se activó un operativo de rastrillaje intensivo en la zona afectada por las autoridades competentes.

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Hipótesis sobre la rotura del recipiente con agua

El equipo policial suspendió las labores de búsqueda a lo largo de la noche. Esta interrupción se debió a las complicaciones inherentes del terreno accidentado y a la escasa visibilidad nocturna en el monte. Al retomar las tareas operativas durante la mañana del sábado, los equipos de rescate localizaron los cuerpos de los cuatro integrantes de la familia en lugares diferentes.

Recién nacida no pudo ser socorrida a tiempo

Una de las hipótesis oficiales que manejan los investigadores sugiere que la motocicleta en la que viajaba la familia sufrió un volcamiento o accidente previo. De acuerdo con la reconstrucción preliminar difundida por las fuentes oficiales, los cuatro ocupantes habrían sobrevivido al choque inicial con sus vidas intactas.

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La fatal consecuencia de la pérdida de hidratación

Sin embargo, el recipiente específico en el que transportaban agua potable se habría roto durante el impacto. Esta rotura dejó a la familia sin reservas hídricas ninguna en una zona de monte árido y remota. La falta inmediata de líquido provocó una degradación rápida de sus condiciones físicas.

Este incidente ilustra la vulnerabilidad extrema de los viajeros en rutas secundarias sin asistencia rápida. La comunidad de Salta y Formosa expresa su dolor por esta pérdida familiar irreversible que pudo prevenirse con protocolos de seguridad e hidratación adecuados en vehículos de dos ruedas.