Tragedia en Ruta de la Fruta: 13 muertos y 15 heridos en choquen múltiple en Chile

Un accidente fatal ocurrió el sábado en Santo Domingo, Valparaíso. Colisión entre camión, micro y auto dejó 13 fallecidos y 15 heridos, incluyendo menores de edad.

Una trágica colisión múltiple afectó a Chile este sábado, dejando un balance fatídico de 13 personas fallecidas y 15 heridos de diversa gravedad. El grave accidente de tránsito ocurrió en la ruta conocida como la Ruta de la Fruta, específicamente a la altura de la comuna de Santo Domingo en la región de Valparaíso. Este suceso ha marcado profundamente a la zona, generando un operativo de emergencia inmediato y una investigación oficial sobre las causas del siniestro.

Detalles del Impacto Fatal en Ruta E-66

La colisión se produjo aproximadamente a las 9:00 de la mañana sobre la ruta E-66, en el sector de Atalaya, kilómetro 112,5. En el incidente participaron tres vehículos de gran porte y uno particular: un camión tolva, un microbús interurbano y un automóvil particular. Según reportan los medios locales, el colectivo que chocaba cubría la ruta que conecta la ciudad de San Antonio con la comuna de Navidad.

Also read Detienen al narco El Gordo Tilín tras violenta persecución policial en la Ruta 6

La secuencia del desastre comenzó con un impacto frontal inicial entre el camión y el microbús. Este choque de gran magnitud provocó la destrucción casi total de la parte delantera del ómnibus que transportaba pasajeros. Debido a la violencia del primer impacto, el auto que circulaba detrás no pudo esquivar a la unidad dañada y terminó colisionando contra el microbús, agravando las consecuencias del siniestro vial.

Respuesta de Bomberos y Heridos Envolvientes

César Carreño, comandante del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, detalló que el impacto entre los dos vehículos de gran porte fue extremadamente violento. Esta fuerza destructiva afectó fatalmente tanto a los conductores como a las personas que viajaban en la parte delantera de la unidad de transporte público. La intervención de los equipos de rescate fue crucial para extraer a los sobrevivientes de las chatostas.

Advertisement

Soledad Loyola, delegada presidencial provincial de San Antonio, confirmó que 15 personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas de urgencia. Entre los pacientes hospitalizados se encuentran dos menores de edad, de tres y once años de edad respectivamente. La gravedad de los heridos varía, aunque se reportó que uno de los pacientes se encuentra en estado muy grave.

Derivación Hospitalaria y Atención Médica

Todas las personas heridas en el accidente fueron derivadas al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Este centro de salud recibió a los pacientes bajo un protocolo de emergencia para atender las heridas de distinta magnitud causadas por la colisión. La capacidad de respuesta del sistema sanitario local fue puesta a prueba ante la alta demanda de atención médica inmediata y especializada para los casos más críticos.

La situación de los heridos, especialmente el menor de tres años y el de once años, ha generado gran preocupación entre las autoridades sanitarias y la comunidad. El estado grave de uno de los pacientes mantiene a las familias y a las autoridades locales en espera de actualizaciones sobre la evolución clínica de los lesionados en las unidades de cuidados intensivos.

Investigación Policial y Próximos Pasos

Tras el incidente, personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros de Chile se desplegó en el lugar. Estas fuerzas policiales montaron un operativo completo para recolectar evidencia y dilucidar qué ocurrió realmente para causar este triple choque. La investigación oficial busca establecer las causas exactas del accidente y las responsabilidades correspondientes.

Advertisement

Por orden del Ministerio Público Fiscal, las autoridades competentes iniciaron los procedimientos legales necesarios para investigar el siniestro. La SIAT trabajará en la reconstrucción de los hechos, analizando la velocidad, las condiciones de la ruta y la actuación de los conductores. Este proceso es fundamental para determinar si hubo negligencia o factores externos que contribuyeron a la tragedia vial.