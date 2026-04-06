Tragedia en Recoleta: Encuentran a una mujer muerta y otra desvanecida en un departamento

Una mujer de 92 años fue hallada sin vida y otra de 95, desvanecida, en un departamento de Recoleta. Las autoridades investigan las causas del fallecimiento. Se activó una investigación judicial para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias.

El lunes, una trágica escena se descubrió en un departamento del barrio porteño de Recoleta , donde una mujer de 92 años fue hallada sin vida y otra, de 95 años, se encontraba desvanecida. El hallazgo ocurrió luego de que el encargado del edificio, preocupado por la falta de respuesta de las vecinas del quinto piso, se comunicara con el 911.

La rápida intervención de las autoridades y los servicios de emergencia reveló una situación delicada que movilizó a diversos organismos y obligó a iniciar una investigación para determinar las circunstancias que rodean el suceso.\Al recibir la llamada de alerta, personal de la Comisaría Vecinal 2 A de la Policía de la Ciudad se dirigió al lugar. Tras entrevistarse con el encargado y siguiendo las directivas del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 39, a cargo de la doctora Vismara, se solicitó la intervención de los Bomberos de la Ciudad para acceder al interior del departamento. Una vez dentro de la vivienda, los bomberos encontraron a la mujer de 92 años sin signos vitales en uno de los dormitorios. En otro ambiente, hallaron a la mujer de 95 años, quien se encontraba desvanecida y en un estado de aparente desorientación. Inmediatamente, se solicitó la presencia del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias). Los médicos del SAME confirmaron el fallecimiento de la mujer de 92 años y procedieron a trasladar a la mujer de 95 años al Hospital Rivadavia para recibir atención médica. La situación generó consternación entre los vecinos y motivó una respuesta coordinada de las autoridades.\La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 21, a cargo del Dr. Basser, con la Secretaría Única a cargo de la Dra. Cirigliano, fue notificada del hecho y dispuso la apertura de una investigación bajo la carátula de “averiguación causales de muerte”. Esta investigación tiene como objetivo principal esclarecer las causas del fallecimiento de la mujer de 92 años y determinar las condiciones en las que se encontraba la mujer de 95 años. Las autoridades están recabando pruebas, incluyendo testimonios y evidencias dentro del departamento, para reconstruir los eventos que condujeron a esta lamentable situación. La investigación podría llevar a determinar si hubo alguna circunstancia externa que influyó en el deceso o si se trató de una situación médica preexistente. El caso ha conmocionado a la comunidad de Recoleta y la atención se centra en obtener respuestas que permitan a los familiares y allegados comprender lo sucedido. Se espera que los resultados de la autopsia y las investigaciones periciales aporten información crucial para el desarrollo del caso





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