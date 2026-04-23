Tragedia en Río de Janeiro: Psicóloga y modelo muere tras caer de un edificio; su novio, sospechoso de femicidio, se suicida

Ana Luiza Mateus, de 29 años, fue encontrada muerta en Barra da Tijuca. Su novio, Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, fue arrestado y luego se suicidó en prisión. La investigación apunta a un caso de femicidio marcado por la violencia y los celos.

La psicóloga, modelo y reina de belleza Ana Luiza Mateus , de 29 años, fue encontrada muerta tras caer desde el piso 13 de un edificio en Barra da Tijuca, Río de Janeiro, este miércoles.

Su novio, Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, fue arrestado bajo sospecha de femicidio y posteriormente se suicidó en prisión. La relación, de apenas tres meses, se caracterizó por la violencia y los celos, según la investigación. Ferreira da Cunha fue detenido en flagrancia tras el hallazgo del cuerpo de la modelo. Horas después, se quitó la vida en su celda utilizando un pedazo de su bermuda.

La policía investiga si el acusado alteró la escena del crimen, señalando que intentó manipular el lugar y presentarse con un documento de identidad falso a nombre de su hermano. Durante su interrogatorio, el sospechoso admitió ser “culpable” de la muerte de Ana Luiza, aunque evitó confesar el crimen directamente, relatando una serie de ofensas y abusos psicológicos y morales.

Testigos declararon que la pareja llegó discutiendo al edificio y que Ana Luiza incluso planeaba regresar a Bahía esa misma noche, pero decidió quedarse. La tragedia ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana. La investigación revela que la relación estuvo marcada por celos patológicos y conductas abusivas. Vecinos describieron la discusión como una “guerra” durante la madrugada.

Ana Luiza, oriunda de Teixeira de Freitas, Bahía, era una psicóloga prometedora y candidata a Miss Cosmo Brasil 2026. La organización del certamen expresó su pesar y exigió una reflexión sobre la violencia de género. En redes sociales, Ana Luiza compartía su vida, con más de 41.000 seguidores en Instagram. La Delegacia de Homicídios da Capital continúa investigando el caso, mientras que familiares, amigos y organizaciones sociales demandan justicia.

Brasil enfrenta una alarmante cifra de femicidios, alcanzando un récord de 1518 víctimas en 2025, cuatro mujeres por día, según datos de la Agencia Brasil. En 2024, se registraron 1458 víctimas, según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Este caso pone de manifiesto la urgencia de abordar la violencia contra las mujeres en el país y la necesidad de medidas concretas para prevenir tragedias similares





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