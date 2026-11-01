Tragedia en Merlo: Familia venezolana masacrada por padre sospechoso

Nuevos detalles forenses revelan que un hombre asesinó a su pareja y tres hijos en Merlo antes de suicidarse. La familia venezolana fue hallada en Mariano Acosta tras no presentarse al trabajo.

La investigación sobre el masacre ocurrido en Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo, ha incorporado datos cruciales derivados de los exámenes preliminares de la ciencia forense. Los resultados indican que las cuatro víctimas fallecidas recibieron dos disparos en la cabeza, mientras que el hombre sospechoso de ser el autor material de los hechos presentaba una única herida de bala.

Detalles forenses confirman hipótesis

El hecho trágico ocurrió durante el jueves en una propiedad ubicada en la calle Mercedes al número 2400, situada entre las avenidas Ensenada y Dinamarca. En la vivienda fueron encontrados sin vida los cinco integrantes de una familia de origen venezolano, quienes se habían trasladado al barrio hacía aproximadamente un mes, previa residencia en Marcos Paz.

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Las víctimas han sido identificadas oficialmente como Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años de edad, quien se desempeñaba como analista de sistemas, y sus tres hijos. Los menores son Dan Velkan, de 14 años; Alan Nehru, de 12 años; y Nicole Valentina, de 10 años.

Identificación del sospechoso principal

El principal sospechoso es el padre de los niños, Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44 años, quien también fue hallado sin vida dentro de la misma vivienda. Según informaron fuentes judiciales al medio Cadena3, las primeras pericias detectaron dos impactos de bala en la cabeza de Rivero Mejías y en cada uno de los hijos.

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La situación fue notablemente diferente en el caso de Soihit Meza, donde los especialistas constataron una única herida de arma de fuego en la sien izquierda. Cerca de su cuerpo fue recuperada una pistola calibre 9 milímetros de la marca Sarsilmaz, elemento clave para la reconstrucción de los hechos.

Hipótesis del crimen y suicidio

Con base en estos elementos, los investigadores sostienen como principal hipótesis que el hombre disparó contra su pareja y sus tres hijos. Además, se sospecha que habría efectuado más de un disparo contra cada una de las víctimas para asegurarse de provocar su muerte antes de quitarse la vida.

Descubrimiento del hallazgo macabro

El caso salió a la luz pública cuando Evelyn Carolina Rivero Mejías no se presentó a trabajar. Ante la falta de respuestas a las llamadas telefónicas, uno de sus compañeros decidió acudir a la vivienda para investigar la situación. Al llegar, golpeó la puerta sin recibir respuesta y miró a través de una ventana, donde vio los cuerpos en el interior.

De inmediato, llamó al 911 para alertar a las autoridades sobre la terrible situación. Los primeros datos indicaron que los cinco miembros de la familia se encontraban en una misma habitación, lo que refuerza la teoría de un acto coordinado.

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Testimonios y contexto de la zona

Vecinos del barrio, una zona caracterizada por casas bajas y poco tránsito, informaron haber escuchado disparos durante las primeras horas del jueves, cerca de la madrugada. Sin embargo, nadie había radicado una denuncia policial en ese momento.

Avance de la causa judicial

La causa judicial está bajo la responsabilidad de la Unidad Funcional de Instrucción Número Ocho de Morón, encabezada por los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini. En la vivienda trabajó personal de la Policía Científica, quien realizó el relevamiento de la escena y recolectó elementos para esclarecer lo ocurrido.

Mientras continúan las pericias, la principal hipótesis apunta a que Soihit Meza asesinó a su pareja y a sus tres hijos antes de suicidarse. Los primeros resultados forenses constituyen una pieza central para reconstruir la secuencia de los hechos con precisión.