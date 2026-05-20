Tragedia en Maldivas: Rescatan los últimos dos cuerpos de los buzos italianos

Un accidente de buceo en las Maldivas ha resultado en la muerte de cinco italianos y la pérdida de un buzo del MNDF. La operación de búsqueda y recuperación continúa en el Vaavu Atoll.

En el Vaavu Atoll, Maldivas , miembros del MNDF participan en una operación de búsqueda y recuperación tras un accidente de buceo que causó la muerte de cinco italianos el 14 de mayo.

Un buzo del MNDF, identificado como el sargento Mohammed Mahdi, falleció mientras buscaba los cuerpos de los italianos desaparecidos. Los cinco italianos murieron mientras exploraban cuevas a una profundidad de aproximadamente 50 metros. Solo se ha recuperado el cuerpo de uno de ellos. La tragedia se habría producido por problemas con la mezcla de oxígeno y la profundidad extrema, superando los límites permitidos para el buceo recreativo





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