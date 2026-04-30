Tragedia en La Plata: Comerciante asesinada a disparos por su arrendador

Una comerciante de La Plata fue asesinada a tiros por el propietario del local que alquilaba. El agresor huyó del lugar con frialdad y fue detenido poco después. La investigación apunta a un posible conflicto por el pago del alquiler.

La ciudad de La Plata se encuentra consternada tras el trágico asesinato de Paula Lastiris, una comerciante de 47 años, propietaria de un negocio de cotillón.

El incidente ocurrió de manera abrupta y brutal, dejando a la comunidad local en estado de shock. Según los relatos de testigos presenciales, la víctima fue alcanzada por un disparo mortal y cayó inconsciente sobre la persiana de su local comercial. Lo más impactante del suceso es la frialdad con la que actuó el agresor, quien, tras cometer el crimen, se dio la vuelta y se alejó caminando con total tranquilidad, sin mostrar ningún signo de remordimiento o preocupación.

La rápida intervención de la policía local permitió la detención del sospechoso a pocas cuadras del lugar del hecho. En el momento de su arresto, el individuo portaba un arma de fuego oculta entre sus prendas, lo que confirmó las sospechas iniciales sobre su participación en el asesinato. El principal acusado, identificado como Leopoldo Olegario Araoz, de 49 años, enfrenta ahora cargos por homicidio agravado.

La investigación, que se encuentra bajo la dirección de la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, ha revelado detalles cruciales sobre la relación entre la víctima y el agresor. Walter Romero, esposo de la fallecida, proporcionó un testimonio clave que ha orientado el curso de la investigación.

Según su relato, Araoz era el propietario del local que Paula y Walter alquilaban, lo que sugiere que el crimen podría estar relacionado con un conflicto económico o una disputa por el inmueble. Los primeros indicios apuntan a una posible deuda en el pago del alquiler como detonante del trágico suceso.

Sin embargo, aún no se ha confirmado si existió una discusión previa entre la víctima y el agresor en los momentos inmediatamente anteriores al disparo. Familiares y allegados de Paula Lastiris han confirmado que el detenido solía evitar el contacto directo con los comerciantes, ignorando sus llamados para cobrar el alquiler.

De hecho, se había enviado una carta documento solicitando a Araoz que se acercara al local para realizar el cobro, con el objetivo de evitar cualquier problema legal o malentendido. Esta situación sugiere que el agresor podría haber estado resentido o frustrado por la falta de comunicación con sus inquilinos.

Una de las hipótesis que se manejan es que Araoz, quien podría estar atravesando problemas de salud mental, temía que la pareja de comerciantes intentara quedarse con el local de manera irregular. Se ha revelado que el detenido podría ser hijo del dueño original del inmueble y que, tras el fallecimiento de este último, el local se encuentra en proceso de sucesión, lo que lo convierte en el propietario actual.

Esta situación podría haber generado tensiones y conflictos de intereses entre las partes involucradas. Tras su detención, Leopoldo Olegario Araoz permanece bajo custodia policial y se espera que sea sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas para determinar su estado mental y evaluar su responsabilidad penal. La investigación continúa en curso, con el objetivo de esclarecer todos los detalles del crimen y determinar las motivaciones que llevaron al agresor a cometer un acto tan brutal.

La comunidad de La Plata se ha volcado en apoyo a la familia de Paula Lastiris, exigiendo justicia y que se castigue al responsable de este trágico suceso. El homicidio ha generado una profunda conmoción en la ciudad, poniendo de manifiesto la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y prevenir la violencia en todas sus formas.

La fiscalía se encuentra trabajando arduamente para reunir todas las pruebas necesarias y presentar un sólido caso contra el acusado, con el fin de garantizar que reciba un castigo ejemplar por el crimen cometido. Se espera que las pericias psicológicas y psiquiátricas arrojen luz sobre el estado mental del agresor y ayuden a comprender las circunstancias que lo llevaron a cometer un acto tan terrible.

La investigación también se centrará en determinar si existieron otros factores que pudieron haber contribuido al crimen, como antecedentes de violencia o conflictos personales entre la víctima y el agresor. La comunidad de La Plata espera ansiosamente los resultados de la investigación y confía en que se haga justicia por Paula Lastiris, una mujer trabajadora y querida por todos





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