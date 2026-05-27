Tragedia en Grütlyen: un niño fallece debido a un objeto extraño en las vías respiratorias

Un niño de la localidad de Grütlyen falleció debido a un objeto extraño que obstruyó sus vías respiratorias. La médica de guardia intervino de inmediato y se coordinó un traslado en código rojo hacia la ciudad de Esperanza.

Una tragedia ocurrió en la localidad de Grütlyen, ubicada a unos 230 kilómetros de Rosario, cuando un objeto extraño obstruyó las vías respiratorias de un niño, quien falleció en el hospital.

La médica de guardia intervino de inmediato y se coordinó un traslado en código rojo hacia la ciudad de Esperanza. El operativo contó con la colaboración de agentes de tránsito y efectivos de la policía santafesina. Los médicos confirmaron que el objeto alojado en las vías respiratorias era una abertura en la laringe, que impedía el paso del aire. El equipo médico realizó intensas maniobras para intentar revertir la obstrucción respiratoria, pero fue imposible salvar al niño.

La noticia causó un fuerte impacto en Grütly y en localidades cercanas, donde familiares, amigos y vecinos acompañan a la familia del chico en medio de la conmoción. La tragedia ocurrió en la noche del lunes, cuando el niño fue llevado al hospital con un objeto alojado en las vías respiratorias. La médica de guardia intervino de inmediato y se coordinó un traslado en código rojo hacia la ciudad de Esperanza.

El operativo contó con la colaboración de agentes de tránsito y efectivos de la policía santafesina. Los médicos confirmaron que el objeto alojado en las vías respiratorias era una abertura en la laringe, que impedía el paso del aire. El equipo médico realizó intensas maniobras para intentar revertir la obstrucción respiratoria, pero fue imposible salvar al niño.

La noticia causó un fuerte impacto en Grütly y en localidades cercanas, donde familiares, amigos y vecinos acompañan a la familia del chico en medio de la conmoción. La tragedia ocurrió en la noche del lunes, cuando el niño fue llevado al hospital con un objeto alojado en las vías respiratorias. La médica de guardia intervino de inmediato y se coordinó un traslado en código rojo hacia la ciudad de Esperanza.

El operativo contó con la colaboración de agentes de tránsito y efectivos de la policía santafesina. Los médicos confirmaron que el objeto alojado en las vías respiratorias era una abertura en la laringe, que impedía el paso del aire. El equipo médico realizó intensas maniobras para intentar revertir la obstrucción respiratoria, pero fue imposible salvar al niño





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Tragedia En Grütlyen Niño Fallece Debido A Un Objeto Extraño Vías Respiratorias Obstruidas Traslado En Código Rojo Ciudad De Esperanza

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