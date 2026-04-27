Tragedia en Flores: Policía muere aplastado por cartel caído de la Autopista 25 de Mayo

Un oficial de la Comisaría Comunal 7 falleció esta tarde en Flores al ser impactado por un cartel que se desprendió de la Autopista 25 de Mayo tras una colisión de dos camiones. El conductor del primer camión fue detenido tras una persecución.

Un trágico incidente sacudió el barrio de Flores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta tarde, cobrando la vida de un oficial de policía .

El agente, identificado como miembro de la Comisaría Comunal 7, falleció aplastado por un cartel de señalización que se desprendió de la Autopista 25 de Mayo. El suceso ocurrió alrededor de las 16:00 horas, desencadenado por una serie de eventos desafortunados que involucraron a dos camiones de gran porte. La investigación preliminar indica que el primer camión, circulando en dirección al centro de la ciudad, perdió el control por razones aún no determinadas.

Esta pérdida de control resultó en una colisión contra la defensa de hierro que delimita la autopista. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para afectar un poste de soporte que mantenía en su lugar un cartel de señalización vial, dejándolo peligrosamente colgante y en una situación de inminente caída. La situación se agravó considerablemente cuando un segundo camión, que viajaba inmediatamente detrás del primero, impactó nuevamente contra el cartel ya debilitado.

Este segundo impacto fue el detonante que provocó el desplome del cartel, el cual cayó en picada desde una altura aproximada de ocho metros. Desafortunadamente, el oficial de policía se encontraba cumpliendo con sus funciones debajo de la autopista, específicamente en la esquina de las calles Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero, en el momento exacto en que el cartel se precipitó sobre él. El golpe fue devastador, resultando en la muerte instantánea del agente.

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires confirmó oficialmente el fallecimiento del policía, atribuyéndolo al impacto directo y a la fuerza del cartel. La secuencia de eventos posteriores al accidente revela una actitud irresponsable por parte del conductor del primer camión involucrado. En lugar de detenerse a prestar asistencia o a asumir la responsabilidad por el incidente, el camionero optó por continuar su marcha a lo largo de la autopista, intentando evadir las consecuencias de sus acciones.

Sin embargo, la rápida reacción de las fuerzas de seguridad porteñas, alertadas sobre el suceso, permitió la interceptación del vehículo infractor. Tras una breve persecución, el camión fue detenido a la altura del barrio de Boedo, y el conductor quedó a disposición de la justicia. La detención del camionero es un paso crucial en la investigación, ya que su testimonio y la información obtenida del vehículo serán fundamentales para determinar las causas exactas del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades competentes han iniciado una exhaustiva investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron a la pérdida de control del primer camión, incluyendo la revisión de los registros de mantenimiento del vehículo, la evaluación de las condiciones físicas del conductor y la consideración de posibles factores externos, como las condiciones climáticas o el estado de la vía. La colaboración de testigos presenciales también será de gran importancia para reconstruir con precisión la secuencia de eventos y obtener una comprensión completa de lo ocurrido.

La prioridad en este momento es garantizar que se haga justicia y que se tomen todas las medidas necesarias para prevenir incidentes similares en el futuro. El Juzgado Nacional 47, a cargo del juez Sánchez Sarmiento, ha asumido la responsabilidad de la investigación judicial del caso. En un esfuerzo por obtener una evaluación técnica y objetiva de las circunstancias del accidente, el juez ha ordenado que se realicen pericias viales exhaustivas a ambos camiones involucrados.

Estas pericias serán llevadas a cabo por la Policía Federal, una institución con la experiencia y los recursos necesarios para realizar un análisis detallado de los vehículos, incluyendo la revisión de los sistemas de frenado, la dirección, los neumáticos y otros componentes críticos. El objetivo de las pericias es determinar si alguno de los camiones presentaba fallas mecánicas que pudieran haber contribuido al accidente, así como evaluar la velocidad a la que circulaban los vehículos en el momento del impacto.

Además de las pericias técnicas, la investigación judicial también se centrará en la recopilación de testimonios de testigos presenciales, la revisión de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona del accidente y el análisis de los registros de comunicación de los conductores involucrados. El juez Sánchez Sarmiento ha manifestado su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente, con el fin de determinar las responsabilidades penales correspondientes y garantizar que se haga justicia en este trágico caso.

La comunidad de Flores se encuentra consternada por la pérdida del oficial de policía, y las autoridades han expresado sus condolencias a la familia y compañeros del agente fallecido





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