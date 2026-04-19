Tragedia en el Rally Sudamericano: Un espectador fallece tras despiste de auto en Córdoba

Un joven de 25 años murió y dos personas resultaron heridas luego de que un auto de competición se saliera de la pista y volcara en una curva durante el Rally Sudamericano en Córdoba. El evento fue suspendido.

Un trágico suceso conmocionó Córdoba este domingo, cuando un joven espectador de 25 años perdió la vida durante una competencia del Rally Sudamericano . El lamentable accidente tuvo lugar en la zona de Giulio Cesare, en el Valle de Traslasierra, en un tramo particularmente desafiante del recorrido.

Según los detalles preliminares, un vehículo de competición, transitando una curva a alta velocidad, perdió el control, volcó espectacularmente y salió del trazado oficial, impactando contra un sector donde se congregaba el público. Las impactantes imágenes, capturadas por otros espectadores presentes en el lugar, muestran con crudeza el instante en que el automóvil se desestabiliza en la mencionada curva, situada entre los kilómetros 1 y 2 del tramo Giulio Cesare.

Tras chocar contra las piedras ubicadas al costado del camino, el coche inició una serie de tumbos que lo dirigieron directamente hacia la audiencia. Además de la víctima fatal, una mujer de 40 años, oriunda de Villa Dolores, sufrió una fractura de tobillo, aunque su estado no reviste peligro. Su hija menor de edad también resultó herida, presentando golpes leves que no ponen en riesgo su salud.

Ante la gravedad del desenlace, la organización del evento tomó la inmediata decisión de suspender la competencia de manera definitiva. El espectador fallecido, proveniente de la capital cordobesa, fue trasladado de urgencia al hospital Luis Bellodi de Mina Clavero, donde lamentablemente se confirmó su deceso.

El siniestro ocurrió en un sector reconocido por su complejidad técnica, un tramo del recorrido que exigía al máximo la destreza y precisión de los pilotos. El vehículo implicado era pilotado por los competidores paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, quienes resultaron ilesos y se encuentran fuera de todo peligro.

La organización del rally emitió un comunicado oficial informando sobre el incidente, señalando que se produjo un accidente con consecuencias fatales durante un tramo cronometrado. Se activaron de inmediato los protocolos de seguridad establecidos, con la intervención de los servicios de rescate médicos y policiales de emergencia.

Las autoridades deportivas, en conjunto con los organismos competentes, han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon el trágico suceso. Asimismo, se ha brindado el apoyo y la asistencia necesaria a los familiares y seres queridos de la persona fallecida.

La organización del Rally Sudamericano expresó su más profundo pesar y consternación por lo acontecido, manifestando su total acompañamiento a la familia y amigos de la víctima en este momento de profundo dolor. La presente noticia se encuentra en proceso de actualización a medida que surjan nuevos detalles.





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