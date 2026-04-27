Tragedia en Copacabana: Fallece técnico durante el montaje del escenario de Shakira

Un técnico de seguridad de 28 años murió aplastado por una estructura durante el montaje del escenario para el concierto de Shakira en Copacabana, Río de Janeiro. La organización del evento expresó su solidaridad con la familia de la víctima y colabora con las autoridades en la investigación.

Una sombra de tragedia ha caído sobre la anticipación del próximo concierto de Shakira en Copacabana , Río de Janeiro. Durante las labores de montaje del imponente escenario que albergará a la artista colombiana el 2 de mayo, un trágico accidente cobró la vida de un técnico de seguridad de tan solo 28 años.

El incidente, ocurrido en las últimas horas, ha conmocionado a la organización del evento y a la comunidad local. Según los primeros informes, el joven trabajador sufrió graves lesiones en las piernas al quedar atrapado en un sistema de elevación del escenario. Sus compañeros, consternados por lo sucedido, intentaron desesperadamente liberarlo, pero la gravedad de las heridas era inmensa.

La llegada de los servicios de emergencia fue inmediata, pero lamentablemente, el técnico falleció poco después en el hospital, según confirmaron fuentes de Bonus Track, la empresa encargada de la producción del mega concierto. La noticia ha generado una ola de consternación y luto, poniendo en entredicho las medidas de seguridad implementadas en el montaje del escenario.

La organización del evento ha emitido un comunicado oficial expresando su profundo pesar y solidaridad con la familia del fallecido, así como con la empresa responsable del montaje y todo su equipo. En el comunicado, se reitera el compromiso de colaborar plenamente con las autoridades en la investigación del accidente para esclarecer las causas y evitar que tragedias similares se repitan en el futuro.

La Policía Militar de Río de Janeiro ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias exactas del desplome de la estructura del escenario que provocó el fatal accidente. Los primeros indicios apuntan a un fallo en el sistema de elevación, aunque se están analizando todas las posibles causas, incluyendo errores humanos, fallas en el mantenimiento o defectos en los materiales. Testigos presenciales del incidente describieron escenas de pánico y desesperación.

Relatos recogidos por agencias de noticias como AFP narran cómo, de repente, se vio a personas corriendo y la estructura del escenario colapsó repentinamente. Algunos testigos afirmaron haber visto al técnico siendo sacado con vida y trasladado en ambulancia al hospital, pero finalmente, los esfuerzos médicos no pudieron salvar su vida. La playa de Copacabana, que se preparaba para recibir a un millón de personas el próximo 2 de mayo, se ha convertido en un escenario de dolor y consternación.

El concierto de Shakira en Río de Janeiro forma parte de una iniciativa gubernamental para atraer turistas y promover la cultura a través de grandes espectáculos internacionales. El evento, denominado “Todo el mundo en Río”, ya ha contado con la participación de artistas de renombre mundial como Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, quien ofreció un concierto de dos horas que congregó a una audiencia de 2,1 millones de personas.

La elección de Copacabana como sede del concierto de Shakira responde a su emblemática ubicación y su capacidad para albergar a un público masivo. Sin embargo, la tragedia ocurrida durante el montaje del escenario ha ensombrecido la expectativa del evento y ha generado interrogantes sobre la seguridad de las estructuras temporales en eventos de gran envergadura.

Hasta el momento, la cantante colombiana no ha emitido ninguna declaración pública sobre el accidente, pero se encuentra en comunicación constante con la organización del evento y las autoridades locales. Se espera que Shakira se pronuncie en los próximos días para expresar sus condolencias a la familia del fallecido y reafirmar su compromiso con la seguridad de sus fans.

El futuro del concierto, aunque no está en riesgo inmediato, podría verse afectado por las investigaciones y las posibles medidas de seguridad adicionales que se implementen a raíz de la tragedia. La ciudad de Río de Janeiro se encuentra en estado de luto, mientras se preparan para recibir a Shakira en un concierto que ahora estará marcado por la sombra de la pérdida





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