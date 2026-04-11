Tragedia en Buenos Aires: Dos Accidentes Viales con Consecuencias Graves

Un accidente en Villa Devoto cobró la vida de una joven, mientras que en otro incidente, una mujer fue atropellada por un colectivo en Recoleta. Ambos sucesos ponen de manifiesto la importancia de la seguridad vial.

El viernes pasado, una tragedia enlutó al barrio porteño de Villa Devoto , cuando una joven de 25 años perdió la vida en un accidente vial. El incidente, de gran conmoción, se produjo en la intersección de las calles Chivilcoy y Nazarre, involucrando a un colectivo de la línea 134. Según los primeros informes y testimonios recabados, la víctima se encontraba descendiendo del colectivo por la puerta central cuando, de manera inesperada, esta se cerró, enganchando su mochila.

Al intentar liberarse de la situación, la joven cayó sobre el asfalto justo en el momento en que el conductor, aparentemente sin percatarse de lo sucedido, reanudaba la marcha del vehículo. El impacto fue inevitable, resultando en el atropello de la pasajera por la misma unidad en la que viajaba. Personal médico del SAME, que llegó rápidamente al lugar, constató el fallecimiento de la joven, ocurrido de forma instantánea debido a la gravedad de las heridas sufridas. El personal de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad actuó en el lugar, asegurando la preservación de las pruebas y recabando testimonios de testigos presenciales y pasajeros del colectivo, que podrían ser cruciales para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar responsabilidades. La investigación, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, ha ordenado la detención del conductor, un hombre de 41 años, mientras se realizan las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro y la posible negligencia. La Secretaría N°152 dispuso la intervención de la Unidad Criminalística Móvil y la División Ingeniería Vial Forense, cuyos peritos llevaron a cabo un test de alcoholemia al conductor y están analizando otros factores relacionados con el accidente. La causa judicial se ha caratulado como 'averiguación de homicidio', lo que refleja la gravedad del hecho y la necesidad de una investigación exhaustiva. Los testimonios de los pasajeros, que están siendo recolectados por el personal policial, podrían ser determinantes para el curso de la investigación y para establecer las responsabilidades pertinentes. La comunidad de Villa Devoto se encuentra conmocionada por la pérdida de la joven, y espera que la investigación esclarezca completamente lo sucedido y se haga justicia.\Este trágico evento se suma a otro incidente vial ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, demostrando la necesidad de extremar las precauciones en el transporte público y de una mayor concientización sobre la seguridad vial. El sábado por la mañana, en la esquina de Santa Fe y Anchorena, un colectivo de la línea 64 atropelló a una mujer. El suceso tuvo lugar alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando el colectivo, en maniobra para incorporarse a la avenida, impactó contra la mujer. La víctima quedó atrapada bajo una de las ruedas del vehículo durante varios minutos, generando momentos de angustia y preocupación. Afortunadamente, los Bomberos de la Ciudad lograron rescatar a la mujer, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Fernández por el SAME para recibir atención médica especializada. Los testigos del incidente indicaron que el colectivo circulaba a una velocidad considerable en el momento de girar, aunque las pericias oficiales determinarán de manera precisa quién tenía la prioridad de paso y las circunstancias exactas del atropello. El conductor del colectivo fue demorado por la Policía de la Ciudad para los controles rutinarios de alcoholemia y narcóticos. El tránsito en la zona, especialmente sobre la avenida Santa Fe, se vio afectado y prácticamente interrumpido durante un período de tiempo considerable debido al operativo de rescate y a las investigaciones preliminares. Ambos incidentes, aunque distintos en sus causas y consecuencias, ponen de manifiesto la importancia de la prudencia y el cumplimiento de las normas de tránsito, tanto por parte de los conductores de vehículos como de los peatones. La seguridad vial es responsabilidad de todos, y es fundamental tomar conciencia de los riesgos y peligros que existen en las vías públicas





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