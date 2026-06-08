Tragedia aérea en República Dominicana: Jet privado se estrella y mueren dos tripulantes

Un jet privado que despegó del Aeropuerto Internacional de La Romana con destino a Austin, Texas, sufrió fallas mecánicas y se precipitó a tierra al intentar regresar, causando la muerte del piloto y copiloto, ambos estadounidenses. Las autoridades investigan las causas.

El domingo por la tarde, una tragedia sacudió la zona suroeste de La Romana , en República Dominicana , cuando un jet privado se estrelló minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional de La Romana .

La aeronave, un modelo de mediano y largo alcance fabricado en 2004, había despegado con destino a Austin, Texas, pero poco después reportó fallas mecánicas a la torre de control. La tripulación solicitó autorización para regresar al aeropuerto, pero durante la maniobra de aproximación la nave perdió altura y se precipitó a tierra en una zona cercana al aeropuerto. El impacto fue violento y provocó un incendio que consumió gran parte de la aeronave.

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente, pero no pudieron salvar a los ocupantes. Las víctimas fueron identificadas como Erick Javier Diago y Rudy Ghazal, ambos de nacionalidad estadounidense. Diago era el piloto al mando, mientras que Ghazal actuaba como copiloto. Según las autoridades, no había pasajeros a bordo, ya que el vuelo era de reposicionamiento o traslado vacío.

El jet estaba registrado a nombre de una empresa de aviación ejecutiva con sede en Estados Unidos, especializada en vuelos chárter corporativos. La aeronave contaba con certificaciones vigentes y según los registros preliminares no presentaba anomalías en su historial de mantenimiento reciente. Tras el accidente, el Aeropuerto Internacional de La Romana activó los protocolos de emergencia. Unidades del Cuerpo de Bomberos, personal de Migración, Aduanas y empleados aeroportuarios trabajaron en conjunto para controlar el incendio y acordonar la zona.

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) desplegaron un equipo de especialistas para realizar la investigación. Los peritos recolectaron los restos de la aeronave, las grabaciones de las comunicaciones de la torre, los registros de mantenimiento y otros elementos que permitan determinar la causa exacta del siniestro. Se tomarán declaraciones a testigos y se revisarán las condiciones meteorológicas al momento del accidente.

La hipótesis principal apunta a una falla mecánica, pero no se descartan otras posibilidades hasta que culminen los análisis. Este trágico suceso ha conmocionado a la comunidad aeronáutica dominicana y a los familiares de las víctimas. Las autoridades han prometido transparencia en la investigación y han ofrecido apoyo a los deudos. El aeropuerto reanudó sus operaciones normales horas después del accidente, aunque se mantiene un perímetro de seguridad en el área del impacto.

La empresa propietaria de la aeronave emitió un comunicado expresando sus condolencias y confirmó que colaborará plenamente con las autoridades. Este accidente se suma a otros incidentes de aviación en la región, pero las autoridades aseguran que la aviación dominicana mantiene altos estándares de seguridad. Se espera que el informe preliminar esté listo en los próximos días.

Las investigaciones incluirán el análisis de la caja negra, si se encuentra, y el estudio de los restos del motor para determinar si la falla reportada fue la causa directa. El aeropuerto de La Romana es un punto clave para el turismo y la aviación ejecutiva en la región, y este accidente ha generado preocupación entre los operadores. Los controladores aéreos que atendieron la emergencia han sido entrevistados para esclarecer los detalles de la comunicación.

La comunidad local sigue consternada por el suceso, mientras las autoridades redoblan esfuerzos para esclarecer lo ocurrido





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