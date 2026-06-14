Tragedia aérea en Estados Unidos: doce muertos al estrellarse avión con paracaidistas cerca de concentración de la Selección Argentina

Un avión monotor Pacific Aerospace P-750 que transportaba once paracaidistas y el piloto se estrelló cerca de Butler, Missouri, poco después del despegue. El accidente, que no dejó supervivientes, ocurrió a pocos kilómetros del búnker donde la Selección Argentina se prepara para el Mundial 2026, aunque no hay relación directa entre ambos hechos. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Un avión monomotor de la empresa Skydive Kansas City, que transportaba paracaidistas, se estrelló a pocos kilómetros de la zona donde la Selección Argentina concentra su preparación para el Mundial 2026 .

El accidente, ocurrido cerca de Butler, Missouri, dejó un saldo de doce fallecidos, once paracaidistas y el piloto, según confirmaron autoridades. La aeronave, un Pacific Aerospace P-750, despegó del Butler Memorial Airport alrededor de las 11:30 de la mañana y, por causas aún desconocidas, el piloto intentó dar la vuelta en el aire poco después del despegue.

El impacto fue tan violento que el avión se incendió al instante en el suelo, impidiendo cualquier oportunidad de rescate y confirmando la muerte de todos a bordo, ya que no tuvieron tiempo ni altitud para desplegar los paracaídas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) enviaron equipos de investigación para analizar los restos y determinar las causas del siniestro, considerado uno de los más graves en aviación civil de la región en el año.

El hecho adquiere un interés particular en Argentina por la proximidad del accidente con el búnker donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para la Copa del Mundo, aunque no hay ninguna conexión directa entre ambos sucesos. Las identidades de las víctimas no han sido divulgadas oficialmente y se espera que las investigaciones esclarezcan si hubo fallas mecánicas, errores humanos o condiciones climáticas adversas que contribuyeron al desenlace.

Este trágico episodio recuerda la peligrosidad de las operaciones aéreas con pasajeros que realizan actividades de paracaidismo y subraya la importancia de estrictos protocolos de seguridad. Mientras tanto, la comunidad local y los familiares de las víctimas empiezan a recibir apoyo psicológico y se han instalado memoriales espontáneos cerca del lugar del accidente. La noticia también ha generado reacciones en el ámbito deportivo argentino, aunque la concentración de la selección continua con normalidad según informaron portavoces de la AFA.

Se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen más detalles sobre el accidente y el proceso de identificación de los restos





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