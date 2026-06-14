Tragedia aérea en Brasil: mueren el cineasta Lucas Vignale y el youtuber Gaspi en choque de helicópteros

El director argentino Lucas Vignale y el creador de contenido Gaspi fallecieron en un accidente de helicópteros en Río de Janeiro. Ambos eran figuras emergentes del cine independiente nacional y de las redes.

El artista argentino Lucas Vignale , de 28 años, es una de las víctimas fatales del trágico accidente aéreo ocurrido en Brasil este domingo por la mañana, en el que dos helicópteros colisionaron.

Junto a él perdió la vida el conocido youtuber Gaspi, quien era considerado una de las promesas de la nueva generación del cine independiente nacional. Ambos viajaban en una de las aeronaves que se estrelló poco después de despegar de la zona de Río de Janeiro. Las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencia yencejo tras conocerse la noticia, recordando la figura de ambos jóvenes creadores.

Vignale, nacido en Buenos Aires en 1997, se había consolidado como un director innovador con un estilo particular que mezclaba narrativas íntimas con una estética visual poderosa. Su trabajo más destacado fue el mediometraje 'El Tren Fluvial' (2024), una coproducción argentina que fue aclamada en la sección Perspectives del Festival de Berlín de este año.

La película también tuvo importante reconocimiento en Nueva York, donde se proyectó en el Film at Lincoln Center y en el MoMA como parte del ciclo New Directors New Films. En sus redes, Vignale compartió entusiasmo por ese logro, escribiendo: 'Hermosa experiencia en New Directors New Films. El Tren Fluvial se proyectó en el Film at Lincoln Center y en el MoMA. Gracias @filmlinc & @themuseumofmodernart por recibirnos.

Un verdadero sueño para nosotros poder compartir nuestra película con ustedes'. Además de su carrera cinematográfica, Vignale había incursionado en el formato podcast, colaborando con Gaspi en episodios donde conversaban sobre la presión de las redes sociales y la necesidad de desconectar. En una de sus últimas publicaciones, Vignale compartió una foto de Gaspi reposando en una silla junto a una pileta, con el Cristo Redentor de fondo.

La acompañó solo con la palabra 'Dios' sobre una base musical, un mensaje que muchos interpretaron ahora como premonitorio. Esa imagen se viralizó rápidamente, añadiendo un layer de dolor simbólico a la tragedia. Amigos, colegas y admiradores han destacado la sensibilidad artística de ambos, la calidad humana y el potencial truncado. La comunidad cinematográfica argentina lamenta la pérdida de dos talentos jóvenes que estaban marcando el futuro del cine nacional.

Las investigaciones sobre las causas del choque de helicópteros continúan, mientras el país espera la repatriación de los cuerpos y se organizan homenajes en su memoria. La noticia ha reabierto el debate sobre los riesgos de la aviación turística en zonas de alta densidad turística como Río de Janeiro





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