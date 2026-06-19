Trabajadores y jubilados aguardan el pago del Sueldo Anual Complementario en un contexto de crisis económica

Trabajadores y jubilados esperan el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) con fecha límite el 30 de junio de 2026. La noticia incluye los cronogramas para empleados domésticos y sector público, y se enmarca en un contexto de alta preocupación por ingresos, inflación e inseguridad, según una encuesta nacional que también revela expectativas económicas levemente más optimistas y un escenario de paridad política.

El pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) se acerca para trabajadores formales, empleados domésticos y sector público , en medio de un panorama económico adverso que incluye alta inflación, deterioro del poder adquisitivo y creciente preocupación por la inseguridad y la corrupción.

La fecha límite para la primera mitad del aguinaldo es el 30 de junio de 2026, aunque la Ley de Contrato de Trabajo establece un período de gracia de cuatro días hábiles. Para el personal de casas particulares, el pago debe realizarse obligatoriamente en la última jornada laboral de junio, mientras que en el sector público cada provincia y municipio tiene su propio cronograma.

Por ejemplo, Salta y Tucumán ya iniciaron las acreditaciones entre el 16 y el 20 de junio. La segunda cuota del SAC tiene como fecha límite el 18 de diciembre de 2026. Un relevamiento nacional realizado por Proyección Consultores entre el 1 y el 7 de junio refleja la profunda inquietud de la población.

Los bajos ingresos personales y familiares lideran la lista de preocupaciones con un 50,9% de las respuestas, seguidos por la inseguridad (36,2%), la corrupción política (33,5%) y la inflación (31,8%). El 69,6% de los encuestados asegura que su economía familiar empeoró o continúa en una situación negativa, y el 80,5% considera que la situación general del país se ha deteriorado en los últimos meses.

A pesar del pesimismo actual, las expectativas a futuro muestran cierta mejora: el 60,1% cree que su situación económica personal mejorará o se mantendrá positiva en los próximos seis meses, y el 65,5% espera una evolución favorable de la economía argentina en ese período. El Índice de Perspectiva Económica (IPE) subió a 2,10 puntos, permaneciendo en zona de estancamiento pero con una mejora frente a los 2,01 puntos de mayo.

La dificultad para cubrir gastos básicos es otra señal de la tensión económica: el 39,9% de los consultados pidió dinero prestado en el último mes, sea a familiares, bancos, financieras, tarjetas de crédito o plataformas digitales. En el plano político-electoral, la simetría entre las principales fuerzas es notable. Ante una eventual elección legislativa nacional, Fuerza Patria obtiene un 37,2% de intención de voto, superando ligeramente a La Libertad Avanza con un 35,9%.

Sin embargo, en un posible balotaje entre ambos, la brecha se reduce al mínimo: el gobernador bonaerense alcanzaría un 42,5% frente al 42,4% del actual Presidente, lo que configura un virtual empate técnico. Este escenario polarizado se desarrolla mientras los hogares esperan el aguinaldo como un alivio temporal en medio de la crisis





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