Trabajadores de FATE se Movilizan en Buenos Aires ante el Cierre de la Planta y la Falta de Pago

Empleados despedidos de FATE protestarán en el centro porteño por el cierre de la planta en San Fernando, la falta de pago de salarios y la tensa situación con la empresa. La movilización busca visibilizar la problemática y exigir respuestas ante el Ministerio de Trabajo y la empresa, en medio de la conciliación obligatoria.

Los trabajadores despedidos de FATE protagonizarán una movilización este día a las 15:30 horas en el centro de Buenos Aires, manifestando su rotundo rechazo al cierre de la planta ubicada en San Fernando . La jornada de protesta incluye una concentración frente al Juzgado Laboral, seguida de una marcha que se dirigirá a la emblemática Plaza de Mayo. El objetivo principal de esta acción es visibilizar la precaria situación laboral que enfrentan los trabajadores y exigir respuestas concretas a las autoridades competentes y a la empresa.

Esta medida de fuerza se lleva a cabo en la antesala de una definición crucial respecto a la conciliación obligatoria, dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. El vencimiento de esta instancia legal abre un escenario de creciente tensión entre la dirección de la empresa FATE y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

En un claro contraste de posturas, mientras la dirección de FATE ha solicitado explícitamente que no se prorrogue la conciliación obligatoria, el gremio mantiene firmemente su posición, argumentando que no se han cumplido las condiciones básicas y esenciales necesarias para sostener y dar continuidad a este proceso de diálogo.

En este contexto de divergencias y tensiones crecientes, el SUTNA ha decidido adoptar una postura más firme y enérgica, llevando el conflicto directamente a las calles con una convocatoria que busca, de manera decidida, sumar apoyo y respaldo tanto del ámbito sindical, como del social y político.

El eje central y prioritario de la protesta se centra en la grave problemática de la falta de pago de salarios a los trabajadores, situación ante la cual el gremio ha solicitado formalmente el embargo de 5200 millones de pesos a la empresa FATE. Además, el sindicato denuncia la paralización total de la actividad productiva.

Desde el gremio se denuncian vehementemente las acciones de la empresa, acusándola de mantener un esquema de presión económica constante sobre los trabajadores, en un entorno donde la producción permanece completamente detenida e inactiva. Asimismo, el sindicato cuestiona la falta de cumplimiento por parte de la empresa de las normativas vigentes, particularmente en lo referente a la reanudación de las tareas laborales y al cumplimiento de las obligaciones salariales durante el período de conciliación, aspectos que consideran fundamentales y que, según ellos, no se han respetado.

La reciente audiencia celebrada ante la cartera laboral no logró acercar posturas ni establecer puntos en común entre las partes involucradas, dejando expuesto un escenario de falta de acuerdo en el corto plazo.

La movilización de los trabajadores también se integra en una estrategia sindical más amplia que busca trasladar el conflicto al plano político. En este sentido, el sindicato está impulsando un proyecto de ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, cuyo objetivo principal es declarar la empresa FATE de utilidad pública y, consecuentemente, habilitar su ocupación temporaria.

Esta propuesta busca que el Estado provincial intervenga activamente para garantizar la continuidad de la producción, asegurando la participación activa y protagónica de los trabajadores en el proceso. Paralelamente, el gremio ha solicitado formalmente una reunión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien considera un actor clave y fundamental para destrabar y resolver la compleja situación laboral.

En los últimos días, los líderes sindicales han enfatizado que el caso de FATE no es un hecho aislado, y lo han vinculado directamente con el impacto generalizado de la crisis económica sobre el empleo industrial en la región





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