Kiara Candela Farías, de 14 años, falleció en Rivadavia tras asistir a una fiesta. Su madre relató la cronología de eventos que culminaron en la muerte de la adolescente.

Una trágica situación dejó sin vida a Kiara Candela Farías, una adolescente de 14 años que falleció en la localidad de Rivadavia, provincia de Mendoza. La joven perdió la vida tras asistir a una fiesta de quinceañera que se llevó a cabo el sábado 14 en el club Los Andes. Su madre, María, reconstruyó minuto a minuto los últimos instantes de su hija, detallando una cronología que comenzó con la llegada tardía de la joven al hogar familiar.

La noche del sábado 14 y el regreso tardío

Kiara asistió a la celebración de cumpleaños de una compañera de escuela acompañada por su primo y dos amigas más. Tenía el permiso expreso de su madre para permanecer en el evento hasta las 3:30 de la madrugada. Sin embargo, la adolescente no regresó a la hora acordada, lo que motivó que María intentara comunicarse con ella para verificar su paradero. Finalmente, Kiara hizo su entrada a la casa a las 3:40 de la madrugada, momento en el que pidió disculpas por la demora. Según explicó entonces, la razón de su retraso fue que no lograba encontrar a su primo debido a la gran cantidad de personas que había en la fiesta.

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Cronología de la emergencia y la madrugada

Al momento de su llegada, su madre indicó que la joven no presentaba señales evidentes de malestar físico. No obstante, poco después, Kiara ingresó al baño donde María escuchó que estaba vomitando. Al verificar la situación, encontró a la joven con vómito sobre su ropa. María procedió a ponerla bajo la ducha para limpiarla, después la secó, le cambió la ropa y la acostó de costado sobre la cama. Inmediatamente después de ser acostada, Kiara volvió a vomitar.

Ante este escenario, María decidió permanecer despierta y acompañar a su hija hasta las siete de la mañana. La madre recordó sus pensamientos en ese instante, razonando que probablemente la joven había consumido algo de vino y que le había caído mal, siendo esta su primera vez probando el alcohol. María expresaba su intención de levantarla al día siguiente y reprenderla por la tardanza y el consumo. Durante esas horas, María se quedó dormida al lado de su hija debido al agotamiento de la noche previa.

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El hallazgo y la llegada de las emergencias

Hacia las 11 de la mañana, María despertó e intentó levantarse a Kiara, pero la adolescente no respondió a sus acciones. Ante la falta de reacción, María gritó y llamó a su sobrino, quien también dormía en la casa, para que avisara a su tío y contactara al número de emergencias 911. El primo de la joven, quien se había quedado a dormir en el domicilio, procedió a informar a la familia y a solicitar la ayuda profesional.

La policía fue el primer servicio de emergencia en llegar al domicilio. Los efectivos policiales comenzaron de inmediato a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de la ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Cuando el personal médico llegó al lugar, continuaron con las maniobras de rescate, pero lamentablemente Kiara ya no presentaba signos vitales. En el lugar también estuvo presente personal de la Policía Científica para realizar las primeras diligencias forenses.

Investigación oficial y plazos del proceso

La investigación formal del fallecimiento quedó bajo la responsabilidad de la Oficina Fiscal de Rivadavia. El fiscal Héctor Gustavo Rosas inició las primeras medidas legales, que incluyen la toma de testimoniales a los familiares y testigos presentes. El Ministerio Público Fiscal de Mendoza informó que el proceso de autopsia es complejo y podría demorar no menos de 45 días para obtener resultados definitivos. Este periodo es necesario para determinar con precisión la causa médica del fallecimiento de la adolescente.

El caso ha generado conmoción en la comunidad local de Rivadavia y en la provincia de Mendoza. La reconstrucción de los eventos por parte de la madre de Kiara ofrece una visión detallada de los momentos previos al desenlace fatal. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer todos los aspectos relacionados con la muerte de la joven, manteniendo la calma en la familia mientras se aguardan los resultados forenses. El caso seguirá en manos de la justicia mendozana hasta que se concluyan todas las pruebas y análisis necesarios.