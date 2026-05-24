Trágico choque a 180 km/h en la ruta 3 deja un Peugeot destruido y un bebé hospitalizado

Un choque múltiple provocado por una camioneta Amarok que circulaba a 180 km/h contra un Peugeot 207 dejó la carretera de San Vicente en ruinas, con varios heridos y un bebé trasladado de urgencia al hospital.

En la madrugada del viernes, un violento choque múltiple paralizó la ruta 3 a la altura de San Vicente , dejando a su paso una escena de devastación que ha conmocionado a la comunidad.

Según los testimonios recogidos por los cuerpos de seguridad, la tragedia se originó cuando una camioneta Amarok, conducida por un joven de 28 años identificado como L. P., estudiante universitario residente en Quilmes, se desplazó a una velocidad de alrededor de 180 km/h y sobrepasó a un Peugeot 207 blanco que transitaba en sentido ascendente. El exceso de velocidad provocó que la camioneta impactara de frente contra el coche familiar, cuyo ocupante era una mujer de 31 años originaria de Guernica, acompañada de su esposo, sus dos hijos pequeños y un bebé en el asiento trasero.

Micaela Cramer, testigo ocular que llegó al lugar pocos segundos después del accidente, describió la magnitud del siniestro.

“Nos pasó a unos 180 km/h. La escena era devastadora; el Peugeot quedó totalmente destruido”, afirmó mientras relataba que, al intentar socorrer a los heridos, su marido y un bombero civil rompieron el parabrisas del vehículo para liberar al pequeño bebé atrapado. El recién nacido fue entregado de inmediato a una ambulancia que transitaba por la ruta y fue trasladado de urgencia al Hospital de San Vicente, donde recibió atención médica especializada.

La madre del niño, visiblemente afectada, declaró que no quería mirar la escena y que se quedó sentada en la hierba, aun después de haber asistido a una fiesta la noche anterior. Las investigaciones policiales confirmaron que el conductor de la camioneta fue detenido en el mismo lugar y trasladado a la Comisaría Primera de San Vicente, bajo orden de la fiscalía.

Allí se le practicó un examen de alcoholemia y una prueba de sangre para determinar la presencia de alcohol u otras sustancias en su organismo. Mientras tanto, el conductor del Peugeot fue llevado al hospital local para recibir atención por las lesiones sufridas. La causa del procedimiento judicial se ha caratulado como “lesiones graves en accidente de tránsito”.

La policía también identificó a los pasajeros del coche familiar: el marido de la conductora, un adulto de 29 años llamado Juan Aníbal López Rodríguez, y dos menores de edad que se encontraban en el vehículo. El caso ha reavivado el debate sobre la peligrosidad de la conducción a alta velocidad y la necesidad de reforzar los controles de alcoholemia en rutas críticas.

Las autoridades locales han anunciado nuevas campañas de concientización y la instalación de puntos de control permanentes en la zona para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse





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