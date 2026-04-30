Trágica muerte de un hombre de 67 años tras ataque masivo de avispas chaquetas amarillas en Neuquén

Un vecino de Loncopué, Neuquén, falleció tras sufrir un shock anafiláctico provocado por el ataque de un enjambre de avispas chaquetas amarillas. La comunidad llora la pérdida de Juan Carlos Sandoval, un hombre activo en la vida local, mientras expertos advierten sobre el creciente riesgo de estos insectos en la región.

La muerte de un hombre de 67 años a causa del ataque de un enjambre de avispas chaquetas amarillas ha conmocionado a la localidad de Loncopué , en la provincia de Neuquén .

La víctima, identificada como Juan Carlos Sandoval, era un vecino reconocido en el pueblo y se dedicaba al corte de leña. El trágico suceso ocurrió el martes pasado, cuando Sandoval, acompañado de un amigo, golpeó involuntariamente un panal de avispas, lo que desencadenó un ataque masivo de estos insectos. En cuestión de minutos, el hombre sufrió un shock anafiláctico, una reacción alérgica grave que le provocó alteraciones circulatorias y respiratorias, llevándolo a la muerte.

Aunque logró pedir ayuda a una línea de emergencia, los factores de riesgo que presentaba aceleraron el deterioro de su estado de salud, según informó el medio local LM Neuquén. En redes sociales, Sandoval fue recordado por diversas organizaciones barriales, que destacaron su labor en la comunidad. Una de ellas fue la Comisión Directiva del Club Juventud Unida, que emitió un comunicado expresando su pesar.

En nombre de toda la institución, socios, entrenadores y jugadores, lamentaron profundamente el fallecimiento de Sandoval Juan Carlos, tío de uno de sus jugadores y hermano de su padre. La institución envió sus condolencias a los familiares, amigos y allegados, acompañándolos en este difícil momento. Por su parte, el intendente municipal, Daniel Soto, también se pronunció a través de un mensaje difundido por el área de Ceremonial y Protocolo del municipio.

Soto expresó su acompañamiento a la familia Sandoval-Almaza, amigos y conocidos, elevando una oración por el eterno descanso del vecino. Además, el mensaje municipal destacó que la luz de Juan Carlos ilumine eternamente en el corazón de quienes lo conocieron, esperando que puedan sobrellevar con resignación este doloroso momento. El shock anafiláctico, confirmado por los médicos que llegaron al lugar, es una reacción alérgica grave que puede desarrollarse en pocos minutos tras la exposición a un alérgeno.

Este tipo de cuadro provoca alteraciones circulatorias y respiratorias severas, con síntomas como dificultad para respirar, caída de la presión arterial y pérdida de conocimiento. Según LM Neuquén, las avispas involucradas en este episodio representan un riesgo creciente para las personas que realizan actividades al aire libre. Estas avispas, de origen euroasiático y del norte de África, fueron introducidas en Chile en 1974 y actualmente están presentes en distintas regiones de la Patagonia y del resto del país.

Se caracterizan por su comportamiento social y la construcción de nidos colectivos, que pueden ubicarse tanto bajo tierra como en la vegetación. Aunque suelen confundirse con abejas, se distinguen por su coloración negra con bandas amarillas. Ante la perturbación de sus nidos, pueden reaccionar de forma agresiva y atacar en grupo, incrementando el riesgo de recibir múltiples picaduras en entornos rurales.

Además, pueden picar reiteradas veces y morder, lo que las hace particularmente peligrosas





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