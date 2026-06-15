Toyota vence a Ferrari en las 24 Horas de Le Mans con una estrategia sorprendente

El Toyota N°7, tripulado por Conway, Kobayashi y De Vries, se impuso en la 94ª edición de las 24 Horas de Le Mans tras una emocionante batalla con BMW y Cadillac. La estrategia de paradas y la fortuna con los Safety Car permitieron al equipo japonés destronar a Ferrari y lograr el triunfo más ajustado de la historia del Mundial de Resistencia.

Toyota ha vuelto a lo más alto del automovilismo mundial al imponerse en las 24 Horas de Le Mans , una de las carreras más emblemáticas del calendario.

El equipo japonés, que había visto cómo Ferrari le arrebataba la corona en ediciones recientes, logró destronar al Cavallino Rampante con una estrategia que sorprendió a propios y extraños. El Toyota N°7, conducido por Mike Conway, Kamui Kobayashi y Nyck de Vries, cruzó la línea de meta en primer lugar tras 381 vueltas al circuito de La Sarthe, en la tercera prueba del Mundial de Resistencia.

La victoria no fue fácil: durante gran parte de la carrera, el auto N°7 luchó contra adversidades mecánicas y un ritmo inferior al de sus rivales directos. Un pinchazo en las primeras horas lo relegó a posiciones secundarias, mientras que BMW y Cadillac marcaban el paso.

Sin embargo, el equipo Toyota mantuvo la calma y ejecutó un plan maestro que incluyó paradas estratégicas aprovechando las banderas amarillas y los Safety Car. La verdadera explosión llegó en las últimas cinco horas, cuando Kobayashi demostró una velocidad deslumbrante y De Vries realizó adelantamientos espectaculares, como el audaz sobrepaso a Norman Nato en la curva de Mulsanne.

La suerte también jugó su papel: una segunda intervención del Safety Car para reparar las barreras tras un impacto de un Porsche de la clase LMGT3 devolvió al N°7 al grupo de cabeza. A partir de ahí, se desató una lucha encarnizada entre cuatro equipos, con Toyota imponiéndose por apenas 10 segundos sobre el BMW N°20 y 20 segundos sobre su propio auto hermano, el N°8, que sufrió problemas de frenos en el tramo final.

El resultado fue el final más reñido en la historia del Mundial de Resistencia, un espectáculo que deleitó a los 350.105 aficionados presentes. Conway, emocionado, declaró que ganar en Le Mans siempre es increíble por la fortaleza de los rivales, y destacó que hasta las últimas horas nadie sabía quién sería el ganador. La victoria devuelve a Toyota al liderato de los campeonatos de Pilotos y Constructores, consolidando su dominio en la resistencia.

Por otro lado, el piloto argentino José María Pechito López, a bordo del Lexus N°8 del equipo Akkodis ASP, finalizó en cuarta posición en la categoría LMGT3. López, ganador de Le Mans en 2021, expresó que fue una carrera difícil, con penalizaciones que lo obligaron a remontar constantemente. Aunque quedó a un paso del podio, valoró el resultado como positivo, ya que en un momento estuvo fuera del top ten y el Safety Car le permitió avanzar.

Su actuación mantiene viva la esperanza de ver a un argentino en el podio de Le Mans en el futuro. La edición 94 de las 24 Horas de Le Mans será recordada por la emoción, la estrategia y el regreso triunfal de Toyota, que demostró que en la resistencia la perseverancia y la inteligencia pueden vencer a la velocidad pura





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