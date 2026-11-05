Toyota Hilux domina patentamientos octubre con 2820 unidades y precios congelados

La Toyota Hilux lideró las matriculaciones en Argentina con 2820 unidades en octubre. Toyota congeló precios para noviembre ante su proyección como el modelo más vendido.

La Toyota Hilux consolidó su posición dominante en el mercado automotor argentino durante octubre, liderando el ranking de patentamientos con 2820 unidades registradas. Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( Acara), esta cifra representa una caída intermensual del 7,4% respecto a septiembre, pero mantiene un crecimiento interanual significativo del 11,1%. Este desempeño la posiciona como el vehículo más matriculado del mes, superando claramente a la competencia en un contexto de contracción general del sector.

Rendimiento acumulado y proyección anual

El modelo mediano producido en la planta de Zárate, provincia de Buenos Aires, acumuló un total de 27.003 unidades patentadas entre enero y octubre de 2026. Esta cifra representa una ligera caída del 0,5% en comparación con el mismo período del año anterior, cuando se registraron 27.128 unidades. En contraste, el mercado automotor en su conjunto experimentó un retroceso más pronunciado del 12,8% en el acumulado de los primeros diez meses, lo que resalta la resistencia de la pickup japonesa frente a la tendencia negativa del sector.

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Estrategia de precios para noviembre

Toyota Argentina confirmó que mantendrá los precios actuales para el mes de noviembre, congelando las tarifas para garantizar su competitividad mientras faltan dos meses para el cierre del cómputo anual. Si bien el segundo modelo más patentado es el Fiat Cronos con 19.601 matriculaciones, la Hilux se proyecta a cerrar el año como el vehículo más vendido del mercado nacional. Esta decisión de fijar precios busca sostener la demanda ante la incertidumbre económica y consolidar la victoria en ventas anuales.

Listado de tarifas vigentes en el mercado

La estructura de precios congelada para noviembre incluye una amplia gama de variantes de la Hilux. La Toyota Hilux 4x2 DX (cabina simple) se mantiene en $44.034.000, mientras que la versión 4x4 DX (cabina simple) alcanza los $52.934.000. Las versiones manualesDX cotizan a $49.621.000 (4x2) y $58.116.000 (4x4). Las automáticas DX se fijaron en $51.008.000 (4x2) y $59.739.000 (4x4). Las variantes SR AT suben a $59.480.000, mientras que la SR MT 4x4 llega a $66.856.000. En la línea SRV/SRX, la 4x2 SRV AT se ubica en $67.911.000, la SRV+ AT 4x4 en $80.317.000 y la SRX AT 4x4 en $84.855.000. La tope de gama GR-Sport 4x4 AT se fija en $89.863.000.

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Adaptación especial para el Vaticano

Además de su éxito comercial, Toyota Argentina ha destacado una contribución simbólica al presentar dos camionetas Hilux especialmente adaptadas para los traslados del sumo pontífice en Buenos Aires y Córdoba. La presentación del vehículo que prestará servicio en la capital se realizó en el concesionario Kansai, ante la presencia del Nuncio Apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, en representación de la Santa Sede. La segunda unidad ya fue trasladada a la provincia de Córdoba, donde permanece bajo la custodia de la Gendarmería Nacional hasta el inicio de las actividades oficiales del viaje papal.

Colaboración industrial con Vallé Equipamientos

Ambos vehículos, conocidos como papamóviles, fueron construidos sobre la base de unidades Toyota Hilux fabricadas en la planta industrial de Zárate, provincia de Buenos Aires. La transformación técnica siguió los requerimientos específicos solicitados por el Vaticano. Para llevar a cabo este trabajo especializado, la automotriz colaboró estrechamente con Vallé Equipamientos, una empresa con 70 años de trayectoria en carrozado vehicular que cuenta con sedes en Buenos Aires y Córdoba. Esta compañía posee la certificación oficial de Toyota Motor Corporation en Japón, lo que garantiza la calidad y el cumplimiento de los estándares internacionales exigidos para este encargo exclusivo.