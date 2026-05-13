Toyota Argentina lanza 'Toyota Service Pack', un programa de mantenimiento prepago

La automotriz Toyota Argentina ha anunciado el lanzamiento de 'Toyota Service Pack', un programa de mantenimiento prepago diseñado para mejorar la experiencia de sus clientes desde el inicio de la vida útil del vehículo. El plan incluye 8 servicios para vehículos comerciales y 6 servicios para el resto de la gama, garantizando un precio congelado y descuentos desde el 25%, en todos los mantenimientos.

La automotriz Toyota Argentina anuncia el lanzamiento de 'Toyota Service Pack', un programa de mantenimiento prepago diseñado para mejorar la experiencia de sus clientes desde el inicio de la vida útil del vehículo.

El plan incluye 8 servicios para vehículos comerciales como Hilux, SW4 y Hiace, y 6 servicios para el resto de la gama. Todos los mantenimientos son correlativos, es decir, deben respetar el orden establecido por el plan de servicio de la marca. Con esta iniciativa, Toyota busca ofrecer mayor previsibilidad en los costos de mantenimiento, garantizar la calidad de las intervenciones y impactar positivamente en el valor de reventa del vehículo.

Al aderir al programa, los clientes podrán extender la garantía a través de Toyota 10, el esquema que permite ampliar la cobertura del vehículo bajo ciertas condiciones. Este lanzamiento se enmarca en la estrategia de fortalecimiento del área de posventa de Toyota, que durante 2025 atiende más de 700.000 vehículos en su red oficial.

Actualmente, la red cuenta con 44 concesionarios en todo el país, que reciben a diario más de 2.800 unidades para tareas de mantenimiento, reparación o instalación de accesorios. Algunos de los puntos más destacados del programa son: - Que el Service Pack está asociado al vehículo y no al titular, por lo que el nuevo dueño de un vehículo al que se haya contratado el pack, mantiene los servicios pendientes.

- Que la garantía se puede extender a través de Toyota 10. - Que los mantenimientos se realizan en concesionarios oficiales con técnicos certificados y repuestos originales





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