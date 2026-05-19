Total Eclipse of the Sun in Europe: A Rare Event and a Chance to Observe the Universe

A total eclipse of the sun is a rare event that occurs when the moon passes between the sun and the Earth, casting a shadow on a specific region of the Earth. This year, several countries in Europe, including Spain and Iceland, will witness this astronomical phenomenon. The eclipse will be particularly visible in Euskadi and Álava, making them prime spots for observation. The eclipse will begin at 16:58 and reach its maximum at 17:46. The process will end at 18:34, and the last partial contact will occur at 19:57. During the eclipse, the sky could darken enough to allow the observation of stars and even planets. Additionally, brief but impactful phenomena such as ""lunar rays"" and ""light pillars"" will occur. The eclipse will also be visible in areas of the Pacific, Atlantic, and Arctic oceans. The duration of the darkness total varies depending on the location, ranging from a few seconds to several minutes.

Este año, un fenómeno astronómico se produce cuando un planeta proyecta una sombra de oscuridad absoluta sobre una franja terrestre. Diversos países de Europa, como España e Islandia, registrarán el evento.

Euskadi y especialmente Álava, se perfilan como algunos de los mejores puntos para observar este eclipse total de sol que no volverá a repetirse en la comunidad hasta el año 2024. La sombra se aprecia desde zonas alineadas con el recorrido central de la sombra lunar. La totalidad inicia a las 16:58 y alcanza su punto máximo a las 17:46. Este proceso termina a las 18:34 y el último contacto parcial se produce a las 19:57.

Durante el eclipse, el cielo podría oscurecerse hasta el punto de permitir ver estrellas e incluso algún planeta. También se producirán fenómenos breves pero impactantes como las ""destellos de luz"" causados por los rayos solares al atravesar los valles de la Luna. Ambas fases duran apenas unos segundos, pero son de los momentos más esperados. También se registra en áreas del océano Pacífico, el Atlántico y el Ártico.

Dentro de la zona de oscuridad total figuran localidades del extremo norte como Station Nord, en Groenlandia. En la mitad norte peninsular y en Baleares se observa la fase completa. En la mitad sur el eclipse es parcial. Galicia es la primera región española que recibe la totalidad.

En A Coruña el proceso comienza a las 19:31. El máximo llega a las 20:28 y finaliza a las 21:22. La duración de la oscuridad total es de 76 segundos en esta zona. Localidades como Santander, Bilbao, Gijón, Oviedo, Lugo, Zaragoza, Valladolid y Valencia verán el ocultamiento.

En las islas Baleares llega a Ibiza, Mahón y Alcúdia. El eclipse coincide con la puesta del Sol cerca del horizonte. Por este motivo, la institución recomienda la observación desde un lugar despejado sin obstáculos hacia el oeste. La combinación permite el avistamiento del eclipse y la posterior lluvia de meteoros en un mismo ciclo astronómico





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