Tortura y muerte de Lara Gutiérrez: nuevo video del crimen de Florencio Varela

Un video hallado en un celular revela la tortura de Lara Gutiérrez antes de su asesinato en Florencio Varela. La grabación expone el papel de Pablo Daniel Macalopu Cafferata.

La justicia argentina ha incorporado al expediente del triple crimen ocurrido en Florencio Varela una grabación audiovisual de extrema violencia que documenta la tortura previa al asesinato de la adolescente Lara Gutiérrez. Este material, que tiene una duración de dos minutos y 48 segundos, fue hallado en un teléfono celular secuestrado y constituye una evidencia central para comprender la jerarquía dentro de la organización criminal responsable de los homicidios.

Detalles del video y la ejecución

La grabación fue registrada poco antes de que los ejecutores dieran muerte a Lara Gutiérrez, de 15 años, junto con Morena Verdi y Brenda del Castillo, de 20 años. Durante el video, se observa cómo le cortan uno de sus dedos con una pinza o tijera de poda, acto cometido por orden directa de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, conocido como Roger, un capo narco peruano de 35 años. El móvil detrás del triple crimen, ocurrido entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre del año pasado, habría sido una venganza por el robo de 30 kilos de cocaína presuntamente cometido por un conocido de una de las víctimas.

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En la secuencia, Roger exige a la adolescente que hable, prometiéndole que se iría viva si colaboraba, pero ante su llanto, incrementa la agresión verbal y física. Le ordena a sus subordinados que le arranquen un dedo por cada dedo que ella no confiese, gritando repetidamente instrucciones para mutilar su mano izquierda. La violencia alcanza su clímax cuando los subordinarios cumplen la orden, mutilando a la adolescente mientras Roger se burla de ella por pensar que los peruanos son ingenuos.

Jerarquías de la banda narcotraficante

La existencia de este video revela un cambio significativo en la interpretación de los roles dentro de la banda criminal. En la grabación aparece Tony Janzen Valverde Victoriano, de 21 años, conocido como Pequeño J, quien en ese momento se sindicaba como el jefe de la organización. Sin embargo, las declaraciones y órdenes de Roger demuestran que Pequeño J no era el líder, sino únicamente un eslabón más de la banda comandada por Macalopu Cafferata.

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Esta aclaración es crucial para la investigación, ya que establece a Roger como el organizador principal de la estructura criminal. La evidencia videográfica desmiente la teoría inicial de que Pequeño J estuviera al mando y apunta directamente a la figura del narcotraficante peruano como el cerebro detrás de la planificación y ejecución de los crímenes en el partido de Florencio Varela.

Investigación judicial y medidas cautelares

La investigación es llevada adelante por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien cuenta con la colaboración de detectives de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El pasado 16 de octubre, la magistrada envió la filmación a su colega Jorge Rodríguez, quien lleva el expediente del triple crimen. Anteriormente, el 6 de octubre, tras un allanamiento en La Reja, partido de Moreno, Arroyo Salgado secuestró 207 kilos de cocaína a la banda.

Como resultado de las investigaciones, la jueza Arroyo Salgado procesó a toda la organización criminal por tráfico de estupefacientes, ordenando prisión preventiva para todos los integrantes. Específicamente, clasificó a Roger como el organizador de la banda y ordenó que el Servicio Penitenciario Federal (SPFA) lo aloje como preso de alto riesgo, separándolo de los detenidos en la causa del triple crimen. Estas medidas buscan garantizar la integridad del proceso y la seguridad pública ante la violencia de la organización.

Próximos pasos y detención del imputado

Con la incorporación de la evidencia audiovisual y las medidas adoptadas por la jueza Arroyo Salgado, la investigación avanza hacia la captura definitiva de los responsables. Según informó LA NACION, el juez Rodríguez ordenó la detención de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, conocido como Roger, en el marco de la causa por el triple crimen. Este paso legal busca asegurar que el principal imputado se enfrente a la justicia por los delitos de tortura, homicidio agravado y participación en una organización criminal.

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La entrega de la grabación al juez Rodríguez representa un hito en la búsqueda de verdad y justicia para las familias de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo. El material no solo prueba la crueldad de los hechos, sino que también ayuda a desmantelar la estructura jerárquica de la banda, permitiendo a las fuerzas de seguridad y al sistema judicial actuar con mayor precisión contra los responsables directos de la violencia cometida en Florencio Varela.