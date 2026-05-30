Torreón medieval: una nueva vida para la antigua cárcel de Mendoza

La iniciativa 'Torreón medieval' busca darle una nueva vida a la antigua cárcel abandonada en el Parque General San Martín de Mendoza. La estructura, construida en 1985 a escala real de prueba para la Penitenciaría de Mendoza, ha sido abandonada y vandalizada durante décadas.

La iniciativa 'Torreón medieval' busca darle una nueva vida a la antigua cárcel abandonada en el Parque General San Martín de Mendoza . La estructura, construida en 1985 a escala real de prueba para la Penitenciaría de Mendoza , ha sido abandonada y vandalizada durante décadas.

Los arquitectos del parque están trabajando en un relevamiento detallado de los espacios patrimoniales, incluyendo el Torreón, con el objetivo de poner en valor estos lugares y refaccionarlos. La iniciativa promete un cambio significativo en la apariencia y el uso del lugar, que actualmente es conocido por su estado de abandono y vandalismo. El proyecto busca restaurar la estructura y convertirla en un atractivo turístico, destacando su importancia histórica y cultural en la región





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