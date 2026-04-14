Torneo Apertura 2026: River y Rivadavia a Octavos, el Superclásico en el horizonte

La fecha 14 del Torneo Apertura 2026 definió clasificaciones y preparó el terreno para el Superclásico entre River y Boca. River y Independiente Rivadavia ya están en octavos de final. Boca empató y San Lorenzo lucha por clasificar. Lanús ganó el clásico del sur.

La fase regular del Torneo Apertura 2026 ha entrado en su etapa decisiva con la conclusión de la jornada 14, ofreciendo un panorama apasionante en la lucha por acceder a la fase eliminatoria. River Plate , consolidando su buen momento, logró una victoria contundente de 2-0 contra Racing, asegurándose un lugar en los octavos de final. Este resultado posiciona a River como uno de los equipos destacados, demostrando solidez y ambición en el campeonato.

Junto a River, Independiente Rivadavia también ha conseguido su pase a la siguiente ronda, dejando claro que la competencia está al rojo vivo y que la emoción está garantizada para las próximas instancias del torneo. Boca Juniors, por su parte, tuvo un empate en casa, jugando con una formación alternativa, lo que generó diversas interpretaciones sobre las estrategias y el enfoque del equipo en esta etapa crucial del Apertura, especialmente con la proximidad de importantes compromisos internacionales. La próxima fecha promete un evento cumbre: el Superclásico entre River y Boca, un duelo que siempre paraliza al país y que podría definir el rumbo de ambos clubes en el torneo. La anticipación crece a medida que se acerca el encuentro, con la afición expectante y los equipos preparando sus mejores armas para este enfrentamiento trascendental.

El empate de Boca Juniors 1-1 contra Independiente, antes de su debut en la Bombonera por la Copa Libertadores frente a Barcelona, generó debate. La polémica se centró en el penal con el que el equipo de Claudio Úbeda, Independiente, consiguió la igualada, lo que despertó controversias y análisis tácticos sobre el desarrollo del partido. El Rojo, que aún lucha por avanzar de fase, se encuentra en una situación delicada, necesitando sumar puntos cruciales en las jornadas restantes para asegurar su clasificación. San Lorenzo visitó a Newell’s en Rosario y el encuentro finalizó con un empate sin goles. Esta situación deja a San Lorenzo en una posición complicada, ya que por diferencia de gol, actualmente no estaría clasificado para la etapa eliminatoria. La última jornada del campeonato presenta un desafío crucial para el Ciclón, con un enfrentamiento directo contra Independiente, un duelo que podría ser decisivo para el futuro de ambos clubes en el torneo. La presión aumenta a medida que se acerca este partido vital, donde cada punto cuenta y donde la estrategia y la concentración serán clave para alcanzar el objetivo.

Otro de los momentos destacados de la jornada 14 fue el clásico del sur, donde Lanús superó a Banfield con un ajustado marcador de 1-0 gracias a un gol en los instantes finales del partido. El Granate, mostrando un buen rendimiento, se ubica en la tercera posición de la Zona A y se encuentra a un paso de asegurar su presencia en los octavos de final. La victoria refuerza las aspiraciones de Lanús y lo consolida como un contendiente fuerte en el torneo. La próxima jornada estará marcada por el Superclásico, que se disputará el próximo domingo en el Estadio Monumental.

River Plate y Boca Juniors, ambos con compromisos internacionales durante la semana, se preparan para el gran choque, con la esperanza de evitar lesiones y llegar en las mejores condiciones físicas y tácticas al esperado duelo en Núñez. La expectación es máxima, y la atención de los aficionados estará completamente centrada en este clásico que promete emociones fuertes y un espectáculo inolvidable.

La fecha del torneo se completa con los partidos programados para el viernes 17, sábado 18, domingo 19 y lunes 20 de abril, completando así una jornada llena de fútbol y que definirá a los clasificados a la siguiente ronda. Los equipos se preparan para los desafíos que se avecinan, y los aficionados esperan ansiosamente el desenlace de esta emocionante fase regular.





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