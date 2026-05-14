Torneo Apertura 2026: cruces de semifinales definidos, y el cronograma para los duelos entre River Plate, Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors

Después de eliminatorias ajustadas, se definieron los cruces de semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol entre River Plate, Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors. Los duelos se enfrentarán este fin de semana en Buenos Aires y Córdoba, y se disputarán el sábado al igual que el domingo. Se espera una gran transmisión televisiva y un importante despliegue de seguridad para todos los partidos.

Después de una jornada cargada de emociones y resultados ajustados, quedaron definidos los cruces de semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, que los tienen a River contra Rosario Central, de un lado, y a Belgrano y Argentinos Juniors, del otro.

Los cuatro equipos clasificados se enfrentarán este fin de semana en busca del pasaje a la gran final del fútbol argentino que se disputará el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Aunque la Liga Profesional de Fútbol aún debe oficializar los días y horarios definitivos, el cronograma preliminar ya genera expectativas en los hinchas





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Torneo Apertura 2026 Liga Profesional De Fútbol Cruces De Semifinales River Vs. Rosario Belgrano Vs. Argentinos Estadio Monumental Estadio Mario Alberto Kempes Córdoba Buenos Aires Términos Arbitrales Transmisión Televisiva Nationwide

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

River vs. Gimnasia de La Plata, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TVEl Millonario jugará en el Monumental luego de una clasificación agónica ante San Lorenzo. Del otro lado estará un Lobo hambriento y en racha ganadora.

Read more »

El probable 11 de Coudet para que River reciba a Gimnasia por el Torneo Apertura 2026El entrenador perfila una formación con pocos retoques respecto del clásico ante San Lorenzo. Juan Fernando Quintero aparece con muchas chances de regresar al once titular.

Read more »

Cómo está el cuadro del Torneo Apertura 2026 y cuándo se juegan las semifinalesEste miércoles se confirmarán los dos cruces previos a la gran final del campeonato de la Liga Profesional.

Read more »

En qué canal pasan River vs. Gimnasia de La Plata hoy, por el Torneo Apertura 2026El último de los cruces de cuartos de final se disputa este miércoles a las 21.30 en el estadio Monumental, después de Rosario Central vs. Racing

Read more »