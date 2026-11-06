Tormentas severas y frío polar llegan al AMBA el 6 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre inestabilidad extrema en el AMBA este viernes 6 de noviembre. Temperaturas caerán de 32 a 14 grados con fuertes vientos y lluvias intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta específica para la noche del viernes 6 de noviembre, advirtiendo que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará una inestabilidad atmosférica sumamente severa durante las próximas horas. Este fenómeno climático está siendo desencadenado por un sistema frontal que cruza la región con marcadas características de inestabilidad durante la jornada completa de este viernes, modificando drásticamente las condiciones ambientales previas.

Detalle del Fenómeno Atmosférico

La llegada de este sistema traerá consigo un intenso diluvio y una caída abrupta de las temperaturas, pasando de los 32 grados a los 14 grados en la zona metropolitana. Este cambio térmico brusco es acompañado por una significativa actividad eléctrica, ráfagas de viento moderadas a intensas provenientes del sector sudeste, y una abundante caída de agua concentrada en períodos de tiempo breves. La combinación de estos elementos meteorológicos crea un escenario de baja visibilidad y alta peligrosidad para la circulación y la vida cotidiana.

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Impacto en la Vida Cotidiana

Las autoridades y expertos en seguridad vial recomiendan encarecidamente que los conductores extremen las precauciones al circular por las autopistas y avenidas principales del AMBA. La calzada mojada reduce drásticamente la adherencia de los neumáticos, mientras que la reducción de la visibilidad durante la hora pico de la noche aumenta exponencialmente el riesgo de accidentes. Es fundamental mantener distancias de seguridad, reducir la velocidad y utilizar las luces adecuadas para garantizar la propia seguridad y la de los demás usuarios de la vía.

Riesgos para la Propiedad y Vivienda

Además de los riesgos viales, existe una advertencia específica para los residentes sobre la persistencia de las ráfagas de viento provenientes del río de la Plata y los sectores adyacentes. Se sugiere a la población asegurar objetos sueltos en balcones, terrazas y espacios exteriores para evitar que sean desplazados por la fuerza del viento, lo que podría causar daños a la propiedad o poner en peligro a peatones. Este tipo de medidas preventivas son esenciales ante la intensidad de las corrientes de aire que se esperan durante el paso del frente frío.

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Evolución y Mejoría del Clima

La inestabilidad remanente se mantendrá activa principalmente durante la madrugada posterior al viernes, pero se prevé que el tiempo mejore paulatinamente con el correr de las horas. Los vientos comenzarán a soplar desde el sector sur, lo que ayudará a disipar las nubes y estabilizar las condiciones ambientales. La temperatura continuará oscilando en rangos más frescos, consolidando el cambio drástico respecto al ambiente cálido y húmedo que caracterizaba a la región antes de la llegada del sistema frontal.

Consecuencias Térmicas y Locales

El paso de este sistema frontal dejará un legado térmico evidente, marcando un contraste significativo entre el calor previo y la llegada del frío polar. La baja de la temperatura no será gradual, sino que ocurrirá de manera rápida y definida a medida que el frente avance. Esto implica que los residentes del AMBA deben prepararse para cambios bruscos en la sensación térmica, asegurando calefacción adecuada y vestimenta apropiada para las condiciones mínimas de 14 grados que se pronostican para la zona durante la noche y madrugada del viernes.