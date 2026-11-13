Tormenta severa en Córdoba: anegamientos, granizo y cancelación de la Noche de los Museos

La intensa tormenta en Córdoba provocó calles anegadas, caída de granizo y la suspensión inmediata de la Noche de los Museos en la Capital, según informó la Provincia.

Una tormenta de gran magnitud azotó la ciudad de Córdoba durante la noche de este viernes, generando caos en el tránsito y provocando el anegamiento de múltiples vías urbanas. Las autoridades provinciales confirmaron la suspensión inmediata de la programación de la Noche de los Museos debido a la gravedad de las condiciones meteorológicas.

Desarrollo del Fenómeno Meteorológico

El evento climático comenzó a desarrollarse durante la tarde del viernes en las regiones sur y centro de la provincia, avanzando progresivamente hacia el núcleo urbano de la Capital. Aproximadamente a las 19.15 horas, la ciudad experimentó el impacto directo de la lluvia, la cual rápidamente derivó en un temporal intenso con ráfagas de viento y la caída de granizo en diversos sectores.

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La intensidad de las precipitaciones fue tal que, en cuestión de pocos minutos, las calles principales y secundarias se inundaron por completo. Los vecinos reportaron que el agua comenzó a ingresar en sus viviendas, lo que obligó a numerosos residentes en diferentes barrios a instalar elementos de protección en las entradas de sus hogares para mitigar los daños.

Cancelación de Eventos Culturales

Como consecuencia directa de las inclemencias del tiempo, la Provincia de Córdoba emitió un comunicado oficial anunciando la obligatoria suspensión de la Noche de los Museos. Esta actividad, que contaba con una agenda especial programada para la noche de este viernes, fue detenida por seguridad ante la falta de condiciones adecuadas para el traslado y la estancia del público.

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La institución precisó que las actividades especiales previamente diseñadas se trasladarán a la semana próxima. Estas sesiones se desarrollarán durante los horarios de atención habituales de los museos, garantizando así la continuidad del programa cultural sin exponer a los asistentes a los riesgos de la tormenta.

Impacto en la Universidad Nacional

Antes del despliegue total de la tormenta, algunas instituciones ya habían iniciado sus actividades programadas. La sala Cielo Tierra, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), abrió sus puertas para presentar su muestra. Sin embargo, el avance del temporal dejó sin público a estas acciones culturales y sumió el espacio en la inclemencia del clima.

Consecuencias en el Interior Provincial

El Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba había anticipado con anterioridad una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica. En el interior provincial, las regiones este, sur y central sufrieron tormentas severas que dejaron registros de lluvias superiores a los 120 milímetros en algunas localidades.

Los daños extendidos incluyeron la caída de árboles y postes eléctricos impulsados por vientos violentos. Además, la caída de granizo, incluyendo ejemplares de gran tamaño, generó daños materiales significativos en localidades como General Roca, situada cerca del límite con Santa Fe, cerrando un día de alta volatilidad climática en la región.