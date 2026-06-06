Tormenta histórica y controversia salarial sacuden a Guatemala

Más de dos días de lluvias intensas, alertas de inundación y la cancelación del aumento de sueldo a maestros provocan protestas y movilizan la ayuda internacional.

Se avecina una de las mayores crisis climáticas del año en la zona centroamericana, con previsiones que indican más de 48 horas continuas de lluvias intensas acompañadas de nubes negras, neblina densa y ráfagas de viento que podrían desencadenar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Los meteorólogos del Servicio Nacional de Meteorología han emitido una alerta roja para varios departamentos, advirtiendo que la precipitación acumulada superará los 200 milímetros en algunas áreas, lo que supera los registros históricos de la última década. Las autoridades locales han puesto en marcha planes de contingencia que incluyen la evacuación preventiva de comunidades situadas en zonas bajas y de alto riesgo, la suspensión de rutas escolares y la restricción de la circulación de vehículos pesados durante las horas pico de lluvia.

Además, los centros de salud han reforzado sus unidades de emergencias y se ha dispuesto la apertura de albergues temporales equipados con suministros básicos, generadores y personal de atención psicológica para atender a la población desplazada. En paralelo, el Gobierno de Guatemala anunció una decisión inesperada que ha generado una fuerte polémica en el sector educativo: la cancelación del aumento salarial solicitado por los docentes y otros trabajadores de la educación.

Tras largas negociaciones que incluían exigencias de un aumento del 20% en los sueldos, el Ejecutivo decidió mantener los salarios en los niveles actuales, argumentando la necesidad de destinar recursos prioritariamente a la gestión de la emergencia climática y a la reactivación de la economía afectada por la tormenta. La medida ha provocado manifestaciones en varias ciudades, con protestas de maestros que exigen la ratificación de los compromisos previos y temen que la falta de un ajuste salarial agrave la escasez de personal capacitado en las escuelas, especialmente en zonas rurales donde la infraestructura ya está comprometida por los riesgos de inundación.

Ante este panorama, los organismos internacionales han reiterado su llamado a la cooperación regional y a la asignación de fondos de ayuda humanitaria para mitigar los efectos de la tormenta. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha ofrecido asistencia técnica para la construcción de sistemas de drenaje y la implementación de proyectos de reforestación que reduzcan la vulnerabilidad de los suelos.

Mientras tanto, la comunidad científica insiste en la importancia de respetar las advertencias meteorológicas y de seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia, tales como evitar transitar por valles y cauces secos que se convierten en cauces de arrastre durante las lluvias torrenciales. La combinación de una amenaza climática sin precedentes y una crisis laboral en el sector educativo plantea un desafío complejo para el país, que requerirá de una respuesta coordinada entre autoridades, sociedad civil y organismos internacionales para proteger la vida y los medios de subsistencia de la población guatemalteca





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