Tormenta de barro en Buenos Aires: impacto en parques y clima del fin de semana largo

Una tormenta con vientos sur y lluvia enfangará los parques de Buenos Aires este fin de semana largo. Conoce los horarios exactos y la recuperación del clima.

Las actividades al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires enfrentarán serias limitaciones durante el inicio del fin de semana largo debido a la llegada inminente de un frente meteorológico inestable. Este sistema climático traerá consigo precipitaciones intensas combinadas con ráfagas de viento provenientes del sector sur, lo que generará condiciones adversas para la ciudadanía.

Cronología de la Tormenta y Lluvia

El momento más crítico para las salidas se producirá durante la madrugada y la mañana del sábado, cuando la combinación de lluvia y viento transformará el terreno de los espacios verdes. Las lluvias débiles pero persistentes acompañarán esta fase inicial, asegurando que los parques y plazas queden cubiertos de barro y charcos profundos.

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La intensidad del fenómeno no es solo hídrica, sino también eólica. Los vientos rotarán hacia el sur con ráfagas que alcanzarán los 45 km/h, un factor determinante que exacerbará la sensación térmica y dificultará cualquier intento de permanencia en exteriores sin protección adecuada.

Descenso Térmico y Sensación de Frío

El pronóstico oficial anticipa un brusco descenso de la temperatura que afectará directamente el bienestar de los porteños. Aunque el termómetro podría marcar valores cercanos a los 11°C, la acción combinada del viento sur hará que la sensación térmica se desplome drásticamente hasta los 8 grados Celsius.

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Este frío polar será aún más crudo durante la primera parte del descanso prolongado. La ciudadanía debe prepararse para condiciones que superan la percepción normal de la temperatura ambiente, requiriendo abrigos pesados y precaución especial para grupos vulnerables ante la hipotermia o resfriados severos.

Recuperación del Clima para el Sábado

A pesar de las condiciones iniciales adversas, el panorama mejora significativamente a partir de la tarde del sábado. El terreno comenzará a secarse progresivamente, permitiendo que quienes deseen disfrutar de los parques puedan hacerlo con mayor seguridad una vez que el barro se asiente y el agua drene adecuadamente.

A partir de las horas de la tarde, el pronóstico oficial indica condiciones ideales para salir de casa. Se espera un cielo completamente despejado durante toda la jornada restante, ofreciendo un respiro claro después de la tormenta y facilitando las actividades recreativas restantes del fin de semana.