Topuria pierde el invicto y el título ante Gaethje en la velada de cumpleaños de Trump

Ilia Topuria sufrió su primera derrota al caer por nocaut técnico ante Justin Gaethje, perdiendo el cinturón de peso ligero en el evento de UFC por el cumpleaños 80 de Trump. Alex Pereira también fue derrotado en la pelea coestelar.

El luchador de origen georgiano Ilia Topuria sufrió la primera derrota de su carrera profesional al caer ante el estadounidense Justin Gaethje en el evento principal de la velada de UFC organizada en conmemoración del 80 cumpleaños de Donald Trump , celebrada en los jardines de la Casa Blanca.

Topuria, quien cumplía años el mismo día, no pudo retener su cinturón de peso ligero (155 libras, 70,3 kg) después de que el árbitro detuviera el combate al finalizar el segundo asalto, al considerar que el peleador hispano-georgiano no estaba en condiciones de continuar. La pelea estuvo marcada por la agresividad de Gaethje, quien dominó desde el inicio con potentes golpes que dejaron a Topuria visiblemente lastimado, especialmente en el rostro, con una hinchazón que le impedía ver con claridad.

A pesar de los intentos de Topuria por mantenerse en pie, la esquina y el árbitro determinaron que no podía seguir, desatando la euforia entre los asistentes al evento, que incluía a varias personalidades políticas y figuras del espectáculo. El combate había comenzado con cautela por parte de ambos luchadores, pero Gaethje pronto impuso su ritmo con una serie de patadas bajas y ganchos al rostro.

Topuria intentó responder con combinaciones de golpes, pero la precisión y la potencia del estadounidense fueron superiores. En el segundo asalto, Gaethje conectó un brutal golpe que hizo tambalear a Topuria, quien cayó al suelo pero logró levantarse.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho: el español apenas podía mantenerse en pie y su visión estaba comprometida. Al finalizar el asalto, Topuria se dirigió a su esquina con dificultad, y tras evaluar su estado, el médico de la comisión recomendó detener la pelea. De esta manera, Gaethje se proclamó nuevo campeón interino de peso ligero, mientras que Topuria perdió su invicto de 17 victorias consecutivas.

En la pelea coestelar de la velada, el brasileño Alex Pereira, excampeón de dos divisiones, buscó hacer historia al ascender al peso pesado para disputar el título interino ante el ruso Sergei Pavlovich. Sin embargo, Pereira fue derrotado por nocaut técnico en el segundo asalto, cuando una llave de brazo lo obligó a rendirse.

El brasileño, de 38 años, había sido campeón de peso medio y semipesado, pero no pudo convertirse en el primer luchador en ganar títulos en tres categorías distintas. Tras la pelea, Pereira declaró que asumió el riesgo y que no se arrepiente de la decisión.

El evento, que también marcó el aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, fue un espectáculo lleno de emociones y sorpresas, consolidando la posición de la UFC como la principal organización de artes marciales mixtas del mundo





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