Top ten strikers for 2026 World Cup

The FIFA has announced a list of notable forwards who will be competing for the title of the highest scorer in the 2026 World Cup. Lionel Messi is among the ten. The 2026 World Cup will have several special and unique features compared to previous editions. One of them is the number of matches, which will be 104 in total, 40 more than Qatar 2022. The prize for the highest scorer in the tournament is called Bota de Oro.

La FIFA destacó a diez delanteros notables que pelearán por ser los máximos goleadores de la Copa del Mundo. Messi aparece en la lista. La Copa del Mundo 2026 tendrá varios condimentos especiales y diferenciales en relación a ediciones anteriores.

Una de ellas es la cantidad de partidos, los cuales serán 104 en total, es decir, 40 más que Qatar 2022. El delantero francés acumula 56 goles en 98 partidos internacionales, además de 12 conquistas en 14 duelos correspondientes a la Copa del Mundo.

El delantero se prepara para afrontar su tercera competición de este calibre, siendo campeón de Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022, en el cual consiguió la Bota de Oro tras despacharse con ocho tantos (Messi quedó en segundo lugar con siete). Kylian Mbappé, uno de los favoritos de la FIFA para ganar la Bota de Oro del Mundial 2026.

Con 25 goles en 53 partidos en lo referido al plano internacional, el español emerge como otro de los aspirantes a quedarse con la distinción. Sin embargo, a diferencia de Mbappé y Kane, Mikel Oyarzabal busca hacer historia en su debut absoluto en la Copa del Mundo. Las estadísticas que mantiene con su selección son, prácticamente, imposibles de superarse. Erling Haaland intentará debutar con todo en el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo se prepara para hacer un buen papel en su sexta Copa del Mundo. Vinicius Junior buscará dar la sorpresa y quedarse con la Bota de Oro del Mundial 2026. Rapinha, una de las máximas figuras de Brasil de cara a la Copa del Mundo





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