La toma de rehenes en Cartagena concluye tras más de 15 horas con la muerte de un delincuente. El presidente Abelardo De la Espriella supervisó el operativo en el Éxito.

Tras más de 15 horas de tensión extrema, finalizó la dramática toma de rehenes en un supermercado Éxito en Cartagena, Colombia. Una de las ciudades turísticas más importantes del país fue escenario de una crisis que comenzó tras un fallido intento de robo a un vehículo blindado. La situación mantuvo al país en vilo hasta que las Fuerzas Armadas lograron neutralizar a los captores.

Cronología del incidente y respuesta policial

La crisis comenzó durante la mañana del martes cuando varios delincuentes intentaron asaltar un transporte de valores. Las cámaras de seguridad detectaron la presencia de los sospechosos, lo que permitió a los operadores activar los botones de pánico. Esta alerta rápida facilitó una reacción policial inmediata que cercó a los criminales dentro del local comercial.

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Antes de la irrupción final, las autoridades informaron que al menos 20 personas permanecían cautivas. El grupo de rehenes incluía nueve mujeres de edad avanzada, quienes permanecían retenidas junto a otros ciudadanos. Los hombres encapuchados se refugiaron en el establecimiento para evitar ser capturados tras el fallo de su asalto al blindado.

Supervisión presidencial y demandas de los captores

El presidente Abelardo De la Espriella viajó personalmente a Cartagena para supervisar las negociaciones con los captores. Llegó al lugar acompañado por integrantes de la cúpula militar y de seguridad para encabezar una reunión de coordinación en una base naval cercana. Su presencia reflejó la gravedad del incidente y la prioridad de proteger a los ciudadanos.

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Los secuestradores exigieron casi dos millones de dólares, dos vehículos blindados y un salvoconducto para llegar a Barranquilla. Estas demandas no fueron confirmadas oficialmente por las autoridades, pero sirvieron como punto de tensión en las conversaciones. El presidente fijó un plazo estricto para la liberación de los rehenes bajo la advertencia de una intervención táctica inmediata.

Despliegue táctico y posiciones de seguridad

Integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia custodiaron rigurosamente las inmediaciones del supermercado Éxito. El operativo contó con unidades de infantería de marina, efectivos del Ejército y apoyo aéreo especializado. Francotiradores ocuparon posiciones estratégicas en los techos de construcciones cercanas para asegurar el perímetro y vigilar a los delincuentes.

Un helicóptero sobrevoló la zona mientras decenas de personas seguían la situación desde detrás de los cordones de seguridad instalados alrededor del centro comercial. El presidente advirtió horas antes que la operación saldría bien para los secuestrados, pero no necesariamente para los bandidos. Esa profecía se cumplió cuando uno de los bandidos fue abatido tras rechazar la oportunidad de entregarse y liberar a los rehenes.

Impacto en ciudadanos y contexto nacional

La tensión afectó profundamente a las familias de los empleados y clientes atrapados. Jacob Pérez, padre de uno de los trabajadores del comercio, declaró angustiado que su hijo no salió del trabajo y no respondía al teléfono. Familias enteras permanecieron durante horas en las inmediaciones esperando noticias sobre sus seres queridos.

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La fuerza policial confirmó que las diez personas liberadas fueron atendidas oportunamente por la Policía Nacional. Todas las capacidades humanas, tecnológicas y especializadas se desplegaron bajo una coordinación interinstitucional para lograr la liberación segura. A pesar del amplio despliegue de seguridad, el presidente descartó que detrás del episodio hubiera una organización terrorista.

Abelardo De la Espriella describió a los actores como bandidos sorpresivos que no tuvieron escapatoria y optaron por secuestrar a personas. Este incidente coincidió con el décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Se produce en medio de un contexto de creciente violencia que atraviesa actualmente el país.