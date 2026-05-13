Tomás Molina, el delantero con un tatuaje de Huracán que gritó el gol y pidió perdón a su familia

Tomás Molina, el delantero de Argentinos Juniors, convirtió el único tanto del partido y fue el verdugo del club del cual es hincha en los cuartos de final del Torneo Apertura. Después del gol, explicó por qué gritó el tanto y pidió perdón a su familia. Además, se estrenó la cámara del Goal Line en el partido y habló sobre su tatuaje con las siglas CAH en la nuca.

Tomás Molina , el delantero con un tatuaje de Huracán que explicó por qué gritó el gol y le pidió perdón a su familia El atacante de Argentinos Juniors convirtió el único tanto del partido y fue el verdugo del club del cual es hincha en los cuartos de final del Torneo Apertura.

"Me salió del alma haberlo gritado así", explicó después.ante el club del cual es confeso hincha: tiene las siglas CAH tatuadas en la nuca. ¡Milagro de Cortés! Así fue el estreno de la cámara del Goal Line en el triunfo de Argentinos ante Huracánme tatué las iniciales.

Fue una idea en conjunto con mi hermano", festejarlo impetuosamente de cara a los hinchas de Argentinos, reacción radicalmente opuesta a la que había tenido hace un par de semanas, cuando también le había anotado al Globo"Yo sabía que era muy difícil que pudiera no gritarlo. Belgrano vs. Argentinos, otra vez cara a cara en una semifinal tras la polémica en la Copa Argentina El Bicho recibirá a Belgrano de Córdoba, que se impuso 2 a 0 frente a Unión, por un lugar en la final del Torneo Apertura.

Este miércoles, por los cuartos de final, Rosario Central recibirá a Racing y posteriormente River a Gimnasia de La Plata. Liga Profesional de Fútbol Habrá cámaras en la línea de gol en cuartos, semis y final: cómo funciona y la diferencia con el chi





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