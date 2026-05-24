Tomás Galván marca el 2-1 para River en la final del Torneo Apertura y recupera la ventaja

El joven Tomás Galván marcó el 2-1 ante Belgrano en el Mario Alberto Kempes luego de una gran jugada colectiva y una asistencia perfecta de Facundo Colidio. El gol desató el festejo de los hinchas riverplatenses presentes en Córdoba y le devolvió tranquilidad a un River que había sufrido el empate de Belgrano durante la primera mitad a través de.

El juvenil Tomás Galván marcó el 2-1 ante Belgrano en el Mario Alberto Kempes luego de una gran jugada colectiva y una asistencia perfecta de Facundo Colidio.

El volante, que vive uno de sus mejores momentos desde que apareció en la Primera División, controló con espacio dentro del área y sacó un remate cruzado imposible para El gol de Tomás Galván para que River le gane 2-1 la final del Torneo Apertura a Belgrano de Córdoba, consolidando su gran momento en una tarde clave para el conjunto de Núñez que sueña con volver a coronarse campeón del fútbol argentino, algo que hace algunos meses con la salida de Marcelo Gallardo parecía casi imposible. El gol desató el festejo de los hinchas riverplatenses presentes en Córdoba y le devolvió tranquilidad a un River que había sufrido el empate de Belgrano durante la primera mitad a través de





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