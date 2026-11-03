Tomás Etcheverry rompe racha de derrotas ante Andrey Rublev en París

El argentino Tomás Etcheverry vence a Andrey Rublev en el Masters 1000 de París, poniendo fin a seis partidos perdidos y recibiendo una de las victorias más valiosas de su temporada.

El tenista argentino Tomás Etcheverry puso cierto fin a la racha de pérdidas que había persistido desde su último triunfo en el Abierto de Estados Unidos. En el Masters 1000 de París, logró una victoria decisiva ante el ruso Andrey Rublev, que había ganado su carrera con una posición 22° en el ranking mundial y un historial de ser el número cinco del mundo.

Cómo se desarrolló la victoria

El partido se jugó en el court 2 del estadio La Défense Arena, donde Etcheverry afinó un registro sobresaliente: veinte aces y apenas tres dobles faltas. Además, mantuvo un 72% de precisión en sus primeros servicios, ganando el 77% de los puntos con el primer saque y el 44% con el segundo. Por su parte, Rublev obligó a seis break points, pero Etcheverry se defendió en todas las ocasiones.

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El marcador final fue de 6 - 4, 6 - 7 (4 - 7) y 7 - 6 (7 - 3), con un tiempo total de 2 horas y 49 minutos. Con esta victoria, Etcheverry llegó a contar su 23ª conquista en torneos de la categoría Masters 1000, la segunda categoría de importancia tras los Grand Slams.

Perspectivas de la próxima ronda

Ahora el 31° del ranking mundial convocará a su rival australiano Alex De Miñaur, que ocupa la posición 9°. En sus encuentros previos, De Miñaur ocupa un histórico de 2 - 1 a favor del hombre de Australia.

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Impacto tras la victoria de Etcheverry

Al tomar la delantera, Etcheverry pudo recuperar la confianza que había perdido durante su cumbre de partidos derrotados. La cifra de aces y la tasa de servicio que logró en el partido confirman un nivel de juego previamente perdido en los torneos de Shanghái, Almaty y Viena, donde la derrota lo había seguido en consecutiva forma de seis.

Con el objetivo de contar una mejor trayectoria en el ranking y aportar estabilidad a la barra del tenis argentino en el circuito ATP, la victoria en París tiene repercusiones significativas en su calificación para los próximos torneos. Ambas torneos, junto al Abierto de Francia, lo clasifican con un peso elevado. Sin implicaciones adicionales, se observa su futuro probable en Estocolmo, a partir de la próxima semana.

La mejora no solo afecta a la programación de los partidos, sino que también brinda un impulso moral al equipo argentino del que el jugador, como plauñetero de 27 años, se considera orgulloso, como la reconocida audiencia que volvió a la playa de González después de seis años de ausencia.

Aunque los jugadores locales y las figuras de la posición de la estatua nadie mejor concierto investigué su porcentaje de aces'.

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Esta victoria reafirma el huella del tenis argentino en la escena internacional.